Una 'mascletà' de 45 minutos Los artífices de la 'mascletà' de cerca de una hora de duración. Martes, 26 febrero 2019, 00:35

La 'III macrodespertà' disparada el pasado sábado en Xàtiva hizo honor a su nombre. Fue como una 'mascletà', pero de 45 minutos de duración. El tiempo que tardó el centenar de 'coeters' que formaban el cortejo en recorrer el trayecto existente entre la plaza de la Trinidad, la plaza de la Balsa y el ayuntamiento quemando la ingente cantidad de pólvora que llevaban en el zurrón. Lo nunca oído en estos pagos, si tenemos en cuenta que la primera edición fue más floja y la de 2018 no alcanzó esta velocidad de tiro. Un prolongado reventón acústico que no todos los vecinos supieron apreciar. En descargo de la JLF debemos decir que en esta especie de 'correfoc' matinal sólo participan los falleros que están en posesión del carnet CRE. La documentación que acredita que el titular ha superado un cursillo de capacitación para el empleo de este tipo de 'femelles' y 'masclets'.

El 'ninot indultat' es de tercera categoría. La inauguración de la Exposición del Ninot en Xàtiva estuvo plagada de sorpresas. Para empezar el 'ninot indultat' de este año no pertenece a ninguna de las fallas de la sección especial. Es una composición realizada por Gio Torres para la comisión de Cortes Valencianas, que milita en la tercera y última categoría. El premio al mejor ninot de la sección especial correspondió por lo demás para la falla del Raval por una creación de Ferni Llopis Torres, siendo el de infantil de este mismo escalafón para la comisión de Selgas-Tovar. Benlloch, por su parte, se llevó el de maquetas con una obra inspirada en los dibujos de Francisco Ibáñez.

El sábado se notó más que nunca la falta de establecimientos para grandes banquetes

Sin grandes salones de banquetes. El pasado sábado se notó más que nunca la falta de establecimientos especializados en bodas, banquetes y comuniones que sufre la ciudad de Xàtiva por culpa de la banca. Como la limitada capacidad de La Lluna Events le impide acoger acontecimientos a los que asista un gran número de comensales -a la del año pasado acudieron cerca de 600 personas, la cena de la Crida se tuvo que celebrar en una sala de la localidad de Benigànim, en la Vall d'Albaida mientras en el lugar donde estuvo El Palasiet hay un solar mondo y desocupado y los Salones Reina son pasto de saqueadores e incívicos. ¿No les habría salido más a cuenta a los bancos refinanciar la deuda que tenía contraída con ellos sus propietarios que desahuciarlos para quedarse con unos inmuebles que en las actuales condiciones valen una mínima parte de lo que valían en plena explotación? Qué brutos son y qué poco atienden a razones. Lo más incomprensible toda esta vaina es que luego la acumulación de ladrillos hace que se resientan las cuentas de las entidades bancarias. ¿Cómo no los van a lastrarles los resultados si prefieren atiborrarse de inmuebles a dejar que sus titulares les vayan devolviendo los créditos en la medida que puedan?

Lorente y Minguet, a la carrera. Entre el 'XV Mig marató' y la 'VI calçotada popular', Xàtiva volvió a estar el domingo de lo más animada y la plaza del Mercado, nuevamente, de bote en bote. Los que no corrieron, gracias a la iniciativa de Gent del Mercat y a The Handmakers, la formación que presentan respetados músicos como M. Jordà, Jordi Chàfer, Ximo Gómez y Jordi Baraza cuando interpretan versiones acústicas de clásicos del pop rock internacional, pasaron una mañana espléndida. Y los que corrieron, como el candidato a la alcaldía por Compromís Ferran Minguet, quedaron encantados aunque no presumieran de marca. ¿Cómo consiguió el concejal de Promoción Económica Miguel A. Lorente estar en misa y repicando? No sin gran esfuerzo, desde luego. Pero culminó la carrera en 2 horas, 7 minutos y 44 segundos, se duchó y aún tuvo tiempo de comerse algún 'all porro' de estos a la brasa.

A tope con la compra del convento. La prensa decía el otro día que «el Consell limitará el autobombo en la recta final» de la legislatura. La medida no debe haberse hecho extensiva a los ayuntamientos porque el de Xàtiva está echando el resto. El folleto 'Recuperant Santa Clara construïm el futur de Xàtiva' no puede ser más lujoso: ocho páginas de papel satinado impreso con fotografías a todo color. Mientras tanto, en el órgano de expresión de EU un militante dejó escrito: «Muchas veces no es preciso comprar un gran edificio, ni hacer grandes inversiones para dinamizar la ciudad. En el mismo contexto de la ciudad -agregaba- se encuentran los elementos que son importantes».

Un mal precedente conventual. Quiera Dios que no nos pase con Santa Clara lo que le ha pasado a Castellón con el asilo de las Hermanitas de Ancianos Desamparados. Lo compró el ayuntamiento de la capital de La Plana hace 16 años por la friolera cantidad de 16,8 millones de euros y aún carece de proyecto de recuperación. Ninguno de los cuatro alcaldes desde entonces, J. L. Gimeno, Alberto Fabra y Alfonso Bataller, todos ellos del Partido Popular, y Amparo Marco, del PSPV, ha sabido cómo hincarle el diente al otrora palacete de verano del patricio Juan Cardona Vives.

EU cae en la cuenta de su error. De matización cabe interpretar la inserción realizada en la tribuna de Xàtiva Unida de un comentario en el que se afirma que «desde el gobierno [municipal] reforzaremos la gestión pública, integrada y participativa del ciclo integral del agua». ¿Sale al paso de lo afirmado en la novena de las '100 propuestas para Xàtiva' que plantea esta organización como programa para los comicios del próximo 26 de mayo? Todo apunta a que sí. A que eso de «hacer uso de los instrumentos al alcance del ayuntamiento, como por ejemplo la empresa pública Proexa, para reforzar la municipalización del agua y para poder llevar a término una gestión eficiente, pública y democrática de este bien» chirriaba bastante, como dijimos en esta sección.

Qué Proexa es la recomendada. Lo más gracioso de todo es que 'Proexas' hay a porrillo. «Proexa es una empresa de producciones de Granada de reciente creación -asegura una en su web- en la que se suman el bagaje y la historia de dos de las más destacadas empresas del sector cultural de Granada y que juntas suman casi 60 años de historia del espectáculo en vivo de nuestra ciudad y otros lugares de Andalucía y España». ¿Cómo ha consentido el consistorio setabense que se inscriba en el registro mercantil una sociedad mercantil cuyas siglas coinciden exactamente con las de la empresa municipal Promoción Económica de Xàtiva? No estando por la labor. Es evidente. Porque también hay unas Bodegas Proexa en Venta del Moro, una Aduna Proexa en Biar y una Proexa en Santiago de Chile que se dedica a la producción de artículos de nutrición y alimentación saludable. Pero no acaban ahí las curiosidades porque, a tenor de lo publicado en el portal del Ayuntamiento de Xàtiva, nuestra Proexa no tuvo presupuesto en 2017. Y si nos fiamos de los datos que figuran en un registro mercantil electrónico al que hemos tenido acceso, el 7-02-2019 se renovó el consejo de administración de la Proexa setabense. Y en el órgano de gobierno de la SA aún continúan figurando por este orden Mariano López Sancho y Alfonso Rus Terol, entre otros.