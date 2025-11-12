Mascarell subraya en Navarrés la necesidad de mantener la inversión, la coordinación y la preparación para garantizar la seguridad ante los incendios La Diputación, a través del Consorcio Provincial de Bomberos, ha celebrado una jornada de formación y coordinación con los municipios para prevenir incendios dirigida a técnicos y gestores locales

R. X. Navarrés Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:37

Navarrés ha acogido este miércoles la tercera de las Jornadas Técnicas de Brigadas Forestales y Prevención Operativa impulsadas por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV), una iniciativa puesta en marcha por la Diputació de Valencia con el objetivo de mejorar la formación de los ayuntamientos en gestión forestal y prevención de incendios, así como de fortalecer la colaboración entre las diferentes instituciones y compartir experiencias en esta materia.

Avelino Mascarell, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, ha destacado que «los últimos incendios nos han recordado que la mejor manera de luchar contra el fuego es evitar que se produzca. Por eso, desde el Consorcio reforzamos la prevención, la formación y la coordinación con ayuntamientos y brigadas forestales. La gestión activa de las montañas, la recuperación de usos tradicionales y la implicación de todos los actores del territorio son fundamentales para reducir el riesgo de personas y de infraestructuras, y para proteger nuestro patrimonio natural».

Mascarell ha resaltado la importancia de la cooperación institucional junto con los profesionales y ciudadanía para luchar contra el fuego y ha apuntado que el reto es cada vez más complejo. Por eso, ha recalcado la necesidad de «mantener la inversión, la coordinación y la preparación para garantizar la seguridad de nuestros pueblos y la protección de nuestros bosques, que son un tesoro ambiental y económico para la provincia. Y todo, sin olvidar que, en cada extinción, los profesionales ponen en riesgo su propia vida».

Entre las principales acciones preventivas que realizan las brigadas forestales de la Diputación y otras entidades, se han destacado, a lo largo de la jornada, las relacionadas con la silvicultura y vigilancia; la evaluación de las infraestructuras de defensa (fajas perimetrales, hidrantes…); tareas de consultoría y apoyo técnico en prevención; y campañas divulgativas y educativas. Asimismo, se han analizado cuáles son actualmente las necesidades que tienen los municipios en materia de prevención de incendios.

La sesión se ha dividido en cuatro bloques. En el primero, se han expuesto las sinergias entre la Generalitat Valenciana y los municipios en materia de prevención y coordinación de emergencias, con la participación de representantes de la Conselleria y del Servicio de Bomberos Forestales.

El segundo bloque se ha centrado en la gestión municipal de la prevención, con la intervención de un técnico forestal de Amufor, mientras que el tercero ha profundizado en la estructura, funciones y planificación de las Brigadas Forestales del CPBV, con aportaciones de técnicos y coordinadores de la Zona Forestal 3.

El programa se ha cerrado con una visita a la urbanización de Playamonte, situada en una zona de interfaz urbano-forestal, donde se han mostrado in situ los trabajos preventivos desarrollados por las brigadas.

Estas sesiones, dirigidas a responsables municipales, técnicos y gestores locales, recorren las distintas zonas forestales con la voluntad de crear espacios de formación, análisis y coordinación sobre las estrategias en prevención de incendios que afectan al territorio.