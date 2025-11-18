Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Edificio del Centro Cultural Xátiva (CCX). Irene Marsilla

Maratón de entrevistas en Xàtiva para ocupar puestos de trabajo en empresas de la comarca

La acción está organizada por el Pacto Territorial la Costera-Canal bajo el lema 'Donde las empresas y el territorio conectan'

R. X.

Xàtiva

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

El Centro Cultural de Xàtiva (CCX) acogerá el próximo 3 de diciembre una maratón de entrevistas de trabajo organizada por el Pacto Territorial Costera-Canal, bajo la marca Pactem Futur y el lema «Donde las empresas y el territorio conectan».

La jornada, que se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas, ofrecerá a las personas asistentes la oportunidad de entrevistarse directamente con empresas de la comarca que buscan incorporar nuevo personal, en un formato ágil que permitirá realizar diversas entrevistas breves a lo largo de la mañana.

El objetivo de esta iniciativa es acercar el talento comarcal al tejido empresarial del territorio, generando un espacio de encuentro real entre la oferta y la demanda laboral. Entre los perfiles más demandados destacan personal de producción en fábrica, venta de cupones, profesionales de atención sociosanitaria o de fábrica, entre otros. Y entre las empresas que han confirmado su participación están Hinojosa, Picda, Fundación ONCE o Cooperativa Enguera. En total, una decena de compañías ofrecerán diferentes oportunidades laborales en diversos sectores.

Las personas interesadas en participar pueden enviar su currículum por WhatsApp al número 653 554 405 o acudir personalmente a la oficina del Pacto Territorial en Canals para formalizar su inscripción y obtener más información sobre las vacantes disponibles.

«Animamos a todas las personas en búsqueda activa de empleo a aprovechar esta oportunidad para presentarse directamente ante los responsables de recursos humanos y mejorar sus posibilidades de inserción laboral», ha destacado el presidente del Pacto Costera-Canal, José Luis Gijón.

Gijón ha señalado que «esperamos que este foro se convierta en un punto de encuentro efectivo entre empresas y personas demandantes de empleo, fomentando nuevas oportunidades laborales, reforzando el tejido económico de nuestras comarcas y siendo el primero de muchos otros encuentros destinados a impulsar el desarrollo laboral en la Costera y el Canal de Navarrés».

Esta iniciativa se enmarca en las ayudas EMPACE 2025-2026, subvencionadas por Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dentro del programa Avalem Territori.

