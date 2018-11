Los Manueles, un paso al centro Zona a la que se trasladará 'Los Manueles'. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:36

En materia de hostelería, el que va a dar la campanada es el restaurante Los Manueles. Tras varios lustros en la avenida de Selgas, 20, su propietario ha decidido mudarse al corazón de la milla de oro setabense. A un bajo situado al lado de Belinda, en la alameda de Jaime I, uno de los puntos más transitados de la ciudad.

La claridad del mensaje. Conste que no es anglofobia. Pero somos incapaces de entender qué se supone que pretende participar la hospedería Montsant cuando anuncia que «a partir de las 12 de la mañana del 17 de noviembre» -esto está claro como el agua- celebrará un «open day showroom de servicios para eventos». Sea lo que sea, ¿no les saldría más a cuenta decirlo de manera que lo entendamos los que cursamos estudios superiores antes de la implantación de la LOGSE?

Dénia también fantaseó con un funicular. Un estudio socioeconómico de la comarca de la Marina Alta elaborado en 1972 por la firma Informes y Proyectos, SA a instancias de 19 ayuntamientos de la zona sugería, lo recordaba días atrás el periodista Alfons Padilla, la conveniencia de construir por las calles surtidores y planos de agua «como los del Generalife», crear un mercado de cactus «al estilo de Mónaco» en el castillo de Dénia y resolver el ascenso a la fortaleza mediante la instalación de un funicular o un ascensor panorámico. Dato que nos recuerda que un funicular era una de las opciones que estuvo sopesando tender Alfonso Rus entre el Bellveret y la alcazaba setabitana hasta que se convenció de que era más barato y mucho menos agresivo un trenet, como del que terminó comprando el consistorio en la segunda mitad de los 90.

Casimiro Morcillo lo vio antes. Al ex abad de Xàtiva Arturo Climent Bonafé le habría alegrado mucho leer el reportaje que la edición madrileña de ABC le dedicó el viernes a la parroquia de la Villa y Corte consagrada en honor del patrón de Filipinas. El ahora canónigo de la catedral de Valencia Climent fue el impulsor de la incorporación de una imagen del santo Niño a la imaginería de la Seo. No porque hubiera asistido a la celebración del IV Centenario de la Evangelización de Filipinas, como hizo el arzobispo de Madrid Casimiro Morcillo a su regreso de la antigua colonia española, sino porque una figura de la imagen encontrada por un miembro de la expedición de Legazpi de 1565, presidía el altar ante el cual fue ordenado Jacinto Castañeda. Figura con que fue obsequiado al término del oficio y de la que no se separó ni durante el tiempo que duró su cautiverio antes de ser martirizado en la entonces Conchinchina, hoy Vietnam.