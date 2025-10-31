La Mancomunitat de la Vall d'Albaida adquiere dos viviendas tuteladas en Ontinyent para personas en riesgo de vulnerabilidad La iniciativa, enmarcada en el Proyecto Trèvol, ha contado con la financiación de la Diputación de Valencia y Caixa Ontinyent

La Mancomunitat de la Vall d'Albaida ha comprado dos viviendas tuteladas destinadas a las personas en riesgo de vulnerabilidad que pertenecen al Proyecto Trèvol. Estas viviendas, situadas en Ontinyent, ya formaban parte de la alternativa habitacional con la que contaba la Mancomunitat en régimen de alquiler, y ahora pasan a formar parte del patrimonio público para garantizar una mayor estabilidad y continuidad en el proyecto. La adquisición ha sido posible gracias a la financiación de la Diputación de Valencia y Caixa Ontinyent.

El presidente de la Mancomunidad, Ismael Sanvíctor, ha explicado que «son pisos que utiliza el Proyecto Trèvol, donde actualmente viven siete personas de forma autónoma. Esta adquisición permite asegurar la continuidad de un servicio básico y dar estabilidad a estas personas«. Ha agradecido »la implicación del equipo técnico y la colaboración de la Diputación de Valencia y Caixa Ontinyent, sin los cuales este paso adelante no habría sido posible».

Compromiso social de Caixa Ontinyent

El director de Caixa Ontinyent, José Francisco Sanfélix, ha puesto de relieve que la operación «da una solución estable y definitiva a unas viviendas que ya estaban en uso». Sanfélix ha recordado la trayectoria de la entidad con el colectivo de diversidad funcional.

«Desde 1988 hemos colaborado con la escuela infantil, el centro de día y la residencia», y ha destacado que esta iniciativa «sigue reforzando la apuesta de la Caixa con las personas y el territorio», ha apuntado. En total, la entidad ha aportado 40.000 euros para el proyecto de la compra de viviendas tuteladas en Ontinyent.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, afirmó que «es un orgullo poder participar en iniciativas como ésta, que mejoran la vida de las personas y ofrecen estabilidad a quien puede tener dificultades por su situación«. Enguix ha destacado que la actuación se enmarca en el Pla Obert de Inversiones 2023-2027, con una aportación por la compra de las viviendas de 180.000 euros.

Autonomía y dignidad

Para la directora del Proyecto Trèvol, Mª Amelia Martínez, «que la Mancomunitat sea propietaria de las viviendas permite adaptarlas y actualizarlas según las necesidades de cada momento. Son espacios de transición hacia la vida independiente, donde las personas pueden aprender a gestionarse y, a medida que avanzan, dar paso a otros que necesitan el mismo apoyo».

Ha añadido que las personas usuarias presentan tanto dificultades sociales como derivadas de la discapacidad, «y por eso recursos como estos son fundamentales para garantizar su autonomía y dignidad».

Por último, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que «hoy es un día para estar orgullosos, porque es el resultado de gente que sabe soñar pero también tener los pies en el suelo y convertir esos anhelos en acciones.»