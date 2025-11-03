La Mancomunitat la Costera-la Canal adjudica el nuevo servicio de recogida de basura puerta a puerta para los próximo diez años La entidad defiende este sistema como el más garantista para cumplir con los parámetros europeos y aprueba una tasa de 98,58 euros para las viviendas

Este lunes ha finalizado el proceso de licitación del servicio de recogida y transporte de las fracciones de biorresiduos y resto de los quince municipios de la Mancomunitat la Costera-la Canal que se mantienen en el servicio mancomunado, tras la salida de l'Alcúdia de Crespins y La Font de la Figuera. Cabe recordar que Xàtiva tiene su servicio propio municipal desde un principio y Canals, acaba de reincorporarse a la entidad supramunicipal y ya tenía también su propio servicio.

La mesa de contratación, integrada por técnicos de la Mancomunitat, ha abierto el último de los sobres referido a la propuesta económica. Finalmente, ha dado el visto bueno a la única empresa que se ha presentado al concurso público y la adjudicación se formalizará en los próximos días. El contrato se ha adjudicado por 1.832.000 euros al año y la concesión es por diez años.

Según explica el presidente de la Mancomunitat, José Luis Gijón, se ha optado por el sistema puerta a puerta de recogida porque así lo han aconsejado los técnicos. «Es el único sistema que garantiza poder llegar a los parámetros que establece Europea», indica y apunta que se trata sólo de la recogida de orgánico y resto. Para el resto de residuos (plástico, papel, cartón y vidrio) se mantiene como está.

Según el pliego de condiciones, entre los compromisos de la adjudicataria están el suministro de los nuevos cubos individualizados y contenedores adecuados para la recogida puerta a puerta, dotados de los medios tecnológicos para su integración en el sistema informático de seguimiento y control, entrega de los mismos a las personas y entidades usuarias y alta de los mismos en el sistema. Así como la recogida puerta a puerta, transporte y entrega en la instalación indicada por el Consorcio de Residuos.

También se encargará de recoger, transportar y llevar al ecoparque o centro de tratamiento los muebles y enseres voluminosos o efectuar las modificaciones y refuerzos en los servicios debidos a la realización de actos, fiestas y eventos en las vías públicas de las 15 localidades.

El presidente de la Mancomunitat cree que la implantación de servicio en su totalidad no estará hasta el mes de abril. Es por ello que, mientras tanto, y según establece el pliego de licitación, la empresa se tendrá que hacer cargo del mantenimiento del servicio de recogida diario actual, limpieza mensual de contenedores, su mantenimiento, reparación y/o sustitución.

Campaña informativa para informar del quinto contenedor a comercios, bares y restaurantes El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del programa Xàtiva Sostenible, está llevando a cabo una campaña específica de información ambiental para promover la correcta gestión de la fracción orgánica entre los grandes generadores de este tipo de residuos. Así, han sido 138 bares, restaurantes, cafeterías y comercios de alimentación con los que se ha conectado para informarles sobre cómo gestionar su residuos con el nuevo contenedor marrón. En concreto, qué residuos deben depositarse en este contenedor y el horario, que será de 19 a 00.00 horas. Fuera de ese horario, el contenedor permanecerá cerrado y no se podrán depositar residuos. Entre los beneficios de estas acciones se encuentra garantizar que la fracción orgánica no se mezcle con otros desechos, reducir la presencia de impropios en los contenedores marrones, reforzar la responsabilidad ambiental y social de los establecimientos y favorecer el cumplimiento de la normativa en materia de residuos.

Ese nuevo servicio conlleva una nueva tasa adaptada al coste del servicio, como establece la directiva europea. Por ello, el pleno de la Mancomunitat, con la mayoría de los votos a favor y sólo dos abstenciones, aprobó el pasado 22 de octubre, la tasa que tendrán que pagar los ciudadanos, establecimientos e industrias de los municipios de: Barxeta, Cerdà, El Genovés, La Granja de la Costera, La Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d'En Fenollet, Moixent, Montesa, Novetlé, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada y Vallés.

Cuantía de la tasa

Cada vivienda pagará 98,58 euros, pero se aplica una reducción del 30% para las viviendas del diseminado. «Atendemos así a las reivindicaciones históricas de los ciudadanos del diseminado, que no tienen el mismo servicio porque tienen que desplazarse para poder depositar la vivienda», explica el presidente de la entidad supramunicipal. Así, estos vecinos pagarán 29,57 euros. En cambio, si la vivienda tiene un uso turístico pagará 189,27 euros.

Por lo que respecta a los establecimientos de restauración, la tasa va desde los 414,04 euros hasta los 1.976,40 euros, según tamaño. Los comercios, supermercados y bazares, entre 243,94 euros y 1.619,46 euros. En lo que respecta a la hostelería, el precio será el resultado de aplicar el índice corrector 0,16 por el número de plazas máximas autorizadas por la tasa básica de vivienda.

Los bancos pagarán entre 98,38 euros y 246,45 euros; el resto de actividades, entre los 133,08 euros y los 1.623,61 euros y las gasolineras entre 683,37 euros y los 1.646,29 euros.

Los municipios podrán establecer bonificaciones para reducir estas cuotas, con independencia de las que establezca la propia Mancomunitat, pero deberán ser aprobadas por el plano del ente supramunicipal.

Las tasas están en fase de exposición pública para que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.