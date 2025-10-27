Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho

Comienza la semana previa a Todos los Santos y los cementerios ya están repletos de flores nuevas y las lápidas lucen más coloridas de lo ... habitual. El camposanto de Sueca no es una excepción. Los vecinos van y vienen con cubos para adecentar las lápidas de sus familiares y allegados y colocar los nuevos búcaros pero durante este último año algunos han mostrado su malestar por una situación muy desagradable que se produce en la zona de expansión de este cementerio.

Los tres últimos columbarios construidos, donde se está enterrando a los difuntos más recientes, se tapan de forma provisional con poliestireno y se sellan con silicona hasta que está lista la lápida. Este corcho no es suficientemente resistente y deja pasar los olores de la descomposición lo que genera desazón entre las personas que acuden a visitar a sus seres queridos recientemente fallecidos.

Afectados han manifestado sus quejas a los responsables municipales y desde LAS PROVINCIAS se ha podido comprobar que el hedor es intenso en este pasillo del cementerio a diferencia del resto de zonas donde no se aprecian estos olores.

«Venía a visitar a un vecino porque no pude ir al entierro y me habían comentado algo del olor pero no me imaginaba que fuera tanto. Me voy rápido», comentaba una mujer que se acercó a este grupo de nichos en la jornada del lunes.

En esta área nueva construida con prefabricados de hormigón, que llama la atención por ser estéticamente muy diferente al resto de grupos de nichos clásicos de caravista, hay un total de 240 sepulturas aunque más de la mitad todavía están vacías.

Concretamente hay 13 nichos tapados con corcho en este pasillo a la espera de las lápidas. La mayoría enterrados hace tan sólo unas semanas pero también algún fallecido del mes de agosto. Sin embargo, el poliestireno no se usa sólo en esta área nueva, también en otras sepulturas recientes. «Me sorprendió cuando vi que ponían corcho con silicona, pensé que así era más rápido», señalaba otro vecino de Sueca que estaba en el cementerio visitando a sus familiares.

Esta problemática fue planteada en el último pleno de Sueca por parte del concejal socialista de la oposición, Joan Carles Vázquez. El edil mostró un trozo de corcho con el que se cierran los nichos y apuntó que «no es un material adecuado» porque «deja pasar los olores de la descomposición y se puede romper fácilmente». Por este motivo, propuso que se utilizara un poliestireno de alta densidad que fuera más resistente.

La respuesta fue contundente. Para la responsable actual de Servicios Municipales, Pilar Moncho, el corcho no es el único problema si no que los nuevos nichos «tienen problemas constructivos y están mal sellados» provocando los malos olores e incluso que sean expulsados líquidos por la parte delantera como han denunciado algunos familiares.

«Este material (corcho) forma parte del contrato de emergencia que firmó el anterior equipo de gobierno (PSPV). La Intervención no permite adquirir otro material porque ya está previsto este poliestireno para este grupo de nichos», explicaba Moncho que pese a este inconveniente económico están buscando medidas para evitar las molestias de los olores y el personal del cementerio está intensificando el mantenimiento en la zona para reducir el impacto en las familias.

Y es que las personas que han perdido a un ser querido en los últimos meses acuden al cementerio de Sueca y allí se enfrentan a al desagradable panorama de sentir el olor de la descomposición. Una situación que durante estos días es más frecuente al haber más visitas al camposanto con motivo de la festividad de Todos los Santos.