Luto en Albaida por la muerte del exalcalde socialista Joan Bodí Desde el PSPV comarcal aseguran que «fue un referente político y, sobre todo, una gran persona»

B. González Albaida Martes, 28 de octubre 2025, 14:16

El exalcalde socialista de Albaida Joan Bodí Quilis ha fallecido este martes a los 75 años de edad tras una larga y complicada enfermedad. Bodí fue alcalde del municipio durante tres mandatos, entre los años 1991 y 2003 y ha dejado una profunda huella entre los socialistas no sólo de la localidad, sino de toda la comarca.

El secretario del PSPV de la Vall d'Albaida, Fede Vidal, asegura que es «una gran pérdida» porque Joan ha sido «un referente» para los socialistas de la comarca y que «a los que hemos llegado a la política más tarde siempre lo hemos tenido detrás, dándonos consejos, por su experiencia no sólo al frente del Ayuntamiento, sino porque trabajó como secretario municipal».

Vidal subraya su talante conciliador y que hasta el final siempre ha sido una persona de partido. «Era, ante todo, un demócrata», insiste y apunta que se llevaba bien y tenía amigos de todas las sensibilidades políticas.

Fue secretario local y también comarcal del PSPV, así como secretario de organización. Era un amante de la Cultura en general y de la música en particular. Muy implicado en las fiestas y tradiciones de su pueblo, era un enamorado de la fiesta de Moros y Cristianos, llegando a fundar alguna de las filaes que participan en la fiesta.

«En reconocimiento de su trayectoria y compromiso con la ciudad», el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta. En un comunicado, transmite el pésame a la familia y agradece todo lo que hizo por el municipio. «Su recuerdo y dedicación formarán por siempre parte de la historia de Albaida», asegura.

El cuerpo se encuentra en el tanatorio de la localidad donde será despedido a las cuatro de la tarde de mañana miércoles.