Más lluvias que en 2017

El pasado mes de octubre fue frío y húmedo en Xàtiva, en línea con lo ocurrido en el resto de la Comunidad Valenciana. Calor durante la primera quincena, con máxima autonómica de 33,1º el sábado día 6 y una inusual caída de las temperaturas los días 28, 29 y 30 con la llegada de una corriente de aire ártico que bajó la media mensual 1,2º, 18,3º frente a 19,5º. El total de lluvia caída a lo largo de dicho periodo (52 milímetros) supuso un incremento de 15 sobre la media de la estación y dejó el acumulado anual en 432,8, o sea, 86,2 más que los registrados durante todo el año 2017.

Un superventas del siglo XVIII. Un consejo para los amantes de la lectura y de la historia de Xàtiva. No se pierdan el libro 'Milagros, fuego e intrigas. Xàtiva a través del manuscrito de Fray Cirilo Goterris. 1570-1801'. Se lo pasarán bomba. Las aportaciones de Inmaculada Navarro y Mariano González Baldoví nos ponen en antecedentes. Una y otro nos cuentan quién fue Goterris y hasta qué punto son fiables sus afirmaciones, así como la historia de la cofradía y del convento hasta su destrucción. Con detalles que asombrarán a los no iniciados. Como, por ejemplo, éste: que la demolición la ordenó el 'maulet' J.B. Basset en 1706. Pero donde el libro se pone más interesante que muchas novelas es en el capítulo escrito por el mismo fraile al ser nombrado prior del convento. Lo que cuenta de las obras, de la sociedad setabense de mediados del siglo XVIII y de los encontronazos que tenía con los canónigos es sencillamente delicioso.

Mulet barre para casa. A la 'Guernica valenciana' le ha salido competencia. El portavoz de Compromís en el Senado Carles Mulet pretende que el Gobierno compense simbólicamente a las localidades de Benassal, Albocàsser, Ares del Maestrat y Vilar de Canes por los bombardeos practicados por la Legión Cóndor alemana en 1938. Una pretensión asaz estrambótica, como casi todas las que formula Mulet tras la lectura de la prensa del día, porque ninguna responsabilidad tiene el Gobierno democrático español en lo sucedido durante la Guerra Civil y porque fueron centenares las poblaciones bombardeadas por ambos bandos contendientes y, por tanto, el hipotético caso de que se les compensara por ello, las indemnizaciones no tendrían por qué recibirlas únicamente las que el senador nacionalista denomina 'las Guernicas de Castellón'.

Arenas movedizas en la Glorieta. La gravilla y la arena que están esparcidas en las calles de la glorieta de José Espejo de cara a la celebración de la Fira d'Agost no han mejorado su accesibilidad en caso de lluvia. Ni mucho menos. Tal como ha observado maliciosamente el Partido Popular, el alcalde Roger Cerdà no tiene más que asomarse a la ventana de su despacho para apreciar cómo se convierte en un barrizal cuando caen cuatro gotas. Los vecinos, por su parte, desearían saber cuándo concluirán los trabajos emprendidos hace meses en la calle Ximen de Tovia y cerrarán las zanjas de una dichosa vez.

El COR incrementa la plantilla. Los 33 céntimos de media que bajará el COR el recibo de la basura en el año electoral de 2019 serán unos cuantos euros de subida en el de 2020. Y si no, al tiempo. La creación de dos bolsas de trabajo para la contratación en personal en modo en productivo, es decir: de los que no van a acarrear residuos ni a seleccionar basuras, sino a trajinar papeles, no augura nada bueno. Una cosa hay que agradecerles sin embargo al presidente y al gerente del COR 5, señores Cerdà Boluda y Pérez Serrano, respectivamente. Cada vez que necesitan excusarse por los sablazos que nos atizan a los contribuyentes se acusan. ¿Por qué cuesta tanto lo que antes costaba mucho menos? Porque somos como el perro del hortelano, vienen a admitir. Porque no hemos sido capaces de crear uno sólo de los vertederos que prometimos y abortamos el de Llanera y nos oponemos a que se construya el de Barxeta.