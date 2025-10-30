Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento del acto en Guadassuar. LP

La lluvia traslada el acto de homenaje a las víctimas de Guadassuar

la iglesia acogió esta conmemoración del aniversario de la dana en la que la música y las velas fueron protagonistas

A. Talavera

Alzira

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:04

La lluvia hizo acto de presencia en la tarde donde los municipios afectados por la dana conmemoraban el aniversario de la tragedia. Guadassuar tenía previsto celebrar este aniversario al aire libre, ante la falta de instalaciones municipales afectadas por la dana, pero finalmente tuvo que cambiarse de ubicación.

De esta forma 'Llum en la memòria' se llevó a cabo en la iglesia de Sant Vicent Màrtir. Una parroquia completamente abarrotada para rendir homenaje a las víctimas de las inundaciones pero también mostrar gratitud a los voluntarios.

El Ayuntamiento quiso reconocer la labor de los jóvenes durante las semanas posteriores a la riada ya que todos se volcaron en colaborar para intentar recuperar la normalidad y eliminar el fango de las casas y las calles. Pero también hubo recuerdo para las 229 víctimas y muy especial para Teresa, la vecina de Guadassuar que falleció durante la tarde del día 29 de octubre del año pasado.

La iglesia se llenó de velas y el cuarteto de cuerda Euterpe Quartet puso la música. El alcalde y varios concejales participaron en el acto y también se leyeron varios texto de recuerdo por parte de la periodista Susana Pérez.

