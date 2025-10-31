La Llosa de Ranes convierte de la Fira de Roders en un atractivo turístico La tercera edición del evento, del 7 al 9 de noviembre, recupera la memoria de los bandoleros valencianos con actividades para todos los públicos

La Llosa de Ranes vuelve a vestirse de historia y tradición con la celebración de la III Feria de Roders, un evento que transportará a vecinos y visitantes al siglo XIX para revivir las leyendas de los bandoleros valencianos. Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, las calles del municipio se llenarán de actividades culturales, recreaciones históricas, música, teatro y propuestas lúdicas para toda la familia.

La feria arrancará el viernes 7 de noviembre a las 17 horas con talleres infantiles y cuentacuentos de roders en la Plaça Major. A las 19.30 horas se inaugurará la exposición «Faena y Somni» del grupo Alimara en el Museo de la Casa del Pou, una muestra que podrá visitarse durante todo el fin de semana.

El sábado, la jornada comenzará a las 10 horas con la apertura de la Fira Modernista, organizada por La Fragua de Vulcano, que permanecerá abierta durante todo el día. La música de dolçaina i tabal ambientará la mañana, mientras que a las 12 horas está prevista la actuación de la charanga «Quart de To», ganadora del concurso nacional de charangas.

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la Entrada de Comparsas de Contrabandistas, una espectacular recreación con caballos y grupos de siete municipios valencianos, entre ellos Oliva, Moixent, Manuel o Carcaixent. El desfile recorrerá el Camí Reial a partir de las 18 horas, en una de las principales novedades del programa.

El domingo 9, la feria continuará con el mismo ambiente festivo. Además de la Fira Modernista y las actividades infantiles, se celebrará la I Concentración de motos Vespa y Lambretta en la calle Jaume I. La programación se cerrará a las 19 horas con la XXXI Muestra de Teatro José Amat «Santa», en la que el grupo Ágora Teatro representará la obra «Ya tengo 30».

Para a alcaldesa, Salvi Pardo, «la Llosa de Ranes fue escenario de muchas historias de roderos que han perdurado gracias a la memoria oral. Queremos que esta feria se consolide como un referente donde historia y entretenimiento se entrelazan para ofrecer gratas experiencias».

Por su parte, el concejal de Cultura y organizador de la feria, Javier Camarasa, subraya el papel de la cita como motor de promoción local. «Esta feria nació con la ilusión de convertir nuestro pueblo en un referente de las historias de roders, y seguimos trabajando para hacerla crecer y atraer a más visitantes cada año».

La Feria de Roders nació en 2022 como la primera feria dedicada al bandolerismo valenciano en la Comunitat. Desde entonces, se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares de la comarca de la Costera, reivindicando figuras legendarias como Micalet Mas, Antoni Navalón o Josep Sanç, los famosos roderos de la Llosa de Ranes.

Con una programación repleta de historia, arte y tradición, la feria promete llenar el municipio de vida, visitantes y un ambiente que, por unos días, hará revivir el espíritu aventurero de aquellos míticos bandoleros del siglo XIX.