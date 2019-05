El líder del PP de Alzira pondrá su cargo a disposición del partido tras perder votos José Andrés Hernández, en el centro, junto a parte de su equipo. / lp Hernández lamenta no haber estado antes al frente del grupo municipal que estuvo «sin una dirección real» durante mucho tiempo A. TALAVERA ALZIRA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:49

Momento de hacer balance de los resultados obtenidos en las elecciones celebradas el pasado domingo. Mientras los vencedores celebran sus resultados o hacen números para conseguir pactos de alcaldía, los partidos que quedan en la oposición valoran como afrontar esta nueva etapa.

En el caso de Alzira, el PP seguirá estando al frente de la oposición al conseguir seis concejales y ser la segunda fuerza más votada tras Compromís (9). Sin embargo, los populares han dejado de ser el primer partido de la ciudad y han perdido dos concejales y más de dos mil votos.

Por este motivo, el líder del PP de Alzira, José Andrés Hernández, ha anunciado que en la asamblea de la formación que se celebra mañana pondrá su cargo a disposición del partido para qué decidan sobre su continuidad.

«Tenía claro que si conseguía 4 concejales iba a dimitir, pero con seis estoy dispuesto a seguir adelante. Pero necesito la ratificación», ha comentado Hernández aunque cree que contará con el apoyo de sus compañeros porque «me han visto esta campaña y saben que más de lo que he hecho es imposible».

Y es que pese a que el resultado no ha sido bueno, las previsiones para el PP no eran nada buenas debido a la caída generalizada de la formación. Hernández se ha mostrado satisfecho con el resultado aunque «no me conformo» y ha destacado el trabajo realizado durante la campaña en la que ha recorrido todos los barrios y se ha reunido con las asociaciones para conocer las necesidades de todos los colectivos.

El líder del PP ha reconocido que conseguir una victoria era muy complicado porque «la gente no me conocía» y por la situación del partido. Además, ha achacado a la situación vivida por el grupo municipal durante la pasada legislatura parte de los problemas con los que se ha encontrado para mejorar estos resultados.

«A nivel de grupo municipal se hubiera podido funcionar mucho mejor. Hemos estado sin dirección mucho tiempo porque no era una dirección real aunque no responsabilizo a nadie. Desde ahora sí entrará un grupo que yo he decidido», ha comentado Hernández.

Cabe recordar que el hecho de que el PP perdiera la alcaldía la pasada legislatura y su líder, Elena Bastidas, fuera nombrada diputada nacional provocó que la formación estuviera sin una dirección clara y no tuviera demasiada presencia en el panorama local.

Pese a que los resultados no han sido buenos para los populares, Hernández es optimista y ha afirmado que ahora existe «un escenario perfecto para trabajar muy duro y visualizar la alternativa para que en cuatro años el PP ostente la alcaldía».

Durante su valoración, el líder popular también ha hecho balance del resultado del resto de formaciones. En este repaso ha felicitado a Compromís y ha apuntado que desde «la moderación, el consenso y sin atentar contra las señas de identidad» contarán con su apoyo. Además, ha asegurado que a la formación de Diego Gómez le ha beneficiado «que en la lista no vaya alguna persona que era más radical» en referencia a la exconcejala Aida Ginestar. También se ha mostrado sorprendido por el resultado de Ciudadanos que no ha crecido y ha lamentado que la formación tuviera como objetivo sacar más votos que el PP.