Un libro por la memoria festiva
MANUEL GARCÍA ALZIRA. Jueves, 30 mayo 2019, 00:33

La hermana pobre del patrimonio cultural, las celebraciones festivas, merecía este libro. Consideradas como una especie de 'arte menor' con respecto a quienes estudian un cuadro o una iglesia, las manifestaciones festivas de la comarca de la Ribera perdurarán con mayor nitidez en la memoria gracias al libro escrito por Oreto Trescolí, historiadora del arte, y Enric Olivares, del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València.

Y es que 'Festes, danses i processons als arxius de la Casa Insa' se sumerge en una época ya pasada y la muestra desde todos sus ángulos. La ropería de Casa Insa fue emblema en Valencia durante décadas y sirvió para abastecer a procesiones (principalmente), obras de teatro, películas y otras manifestaciones festivas de numerosos pueblos de la provincia, y cómo no, a los municipios de la Ribera, auténtico pulmón de las representaciones festivas en los dos últimos siglos.

La curiosidad fue el primer paso. A partir de ella, Trescolí y Olivares tejen, como ocurrió durante décadas en el interior de la Casa Insa, una historia que transmite aromas, sonidos y amor por las celebraciones. Y lo hacen con dos ingredientes diferentes: el primero, todo un tesoro documental como son los libros de registros de alquiler de la Casa Insa que ofrecen una información que los autores han sabido tamizar y ofrecer de una manera rigurosa y amena a la vez, alejados de perspectivas localistas y con una visión mucho más global.

La segunda pata en la que se han apoyado para contar su historia fue todo un personaje, vital para entender la historia de la Casa Insa: doña Carmen Ferrés García, conocida como Carmen Insa, y a cuya memoria va dedicado el libro. Ella, con una memoria prodigiosa, tomó de la mano a estos dos historiadores e hizo posible que contaran la historia que recoge las páginas de este libro.

El rigor marca las más de 400 páginas de un libro que recorre gran parte de los municipios de la comarca de la Ribera, desde Alzira a Cullera con paradas importantes en Algemesí, Carcaixent, l'Alcúdia o Sueca.

La publicación, editada por la Universitat de València, es la primera de una serie que promete tener continuidad. Si en este primer volumen se analiza la comarca de la Ribera, próximas entregas harán lo propio con otras comarcas valencianas como l'Horta, la Costera, la Safor o la Vall d'Albaida entre otros.

Del libro también trasluce un homenaje a todos aquellos que, con su actitud y tesón, permitieron la supervivencia, resurgimiento o creación de las diferentes manifestaciones festivas en muchos municipios.

Trescolí y Olivares consideran importante reflexionar sobre las fiestas en estas poblaciones de la Ribera como paso previo para su revalorización y difusión, «ya que no se conserva lo que no se estima y no se estima lo que no se conoce», apuntan.