l'Eixam exige medidas de «discriminación positiva» Jueves, 11 julio 2019, 00:36

«Como no partimos de una situación de igualdad, ya que a las mujeres no se nos ha permitido formar parte dels Tornejants desde hace muchos años hay que tomar medidas de discriminación positiva para conseguir la igualdad real (que no será real hasta llegar a la paridad)». La asociación de mujeres feministas l'Eixam ve incomprensible que esta cuestión aún no esté resuelta en el año 2019 «y haya gente reticente a asumir todas las consecuencias de la igualdad. Las injusticias exigen reparación».