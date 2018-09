El PP lamenta que el Consell no haya «movido un dedo» por la comarca REDACCIÓN ONTINYENT. Martes, 25 septiembre 2018, 00:37

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts, Alfredo Castelló, ha afirmado en Ontinyent que «frente a un Consell que no puede hacer balance tras una legislatura hay un partido, el PPCV, con proyecto de Gobierno definido y para las personas».

El diputado ha afirmado que el Consell de Puig «no hace nada, y eso se percibe en la calle». Así, ha señalado las carencias en infraestructuras sanitarias o educativas o el programa Edificant, «que es el sello del fracaso del Botànic»".

Castellón apuntaba que en el Debate de Política General, el PPCV defendió cuestiones que para Ontinyent y la comarca de la Vall d'Albaida. «Presentamos 25 iniciativas de todo tipo, con 15 millones de euros para distintas necesidades como el Palacio de Justicia, la industria textil, educación o el sector empresarial», ha señalado, apuntando que «hemos pedido mejoras en la comarca para el casco histórico de Bocairent, para el caso urbano de Aielo de Malferit, para infraestructuras porque no han hecho ni un metro lineal de carreteras ni de ferrocarril. Pedimos una línea de ayudas al sector textil de la Vall d'Albaida, el desdoblamiento de la CV-650 y CV-651, que podrían ser dos vías de gran capacidad. Y la infraestructura donde más fuerza hemos hecho ha sido en acabar la CV-60, finalizar el tramo Terrateig-Olleria. Es una conexión estratégica para la Comunitat Valenciana porque consiste en comunicar por el centro la AP7 y la A7», subrayaba el diputado popular, en su visita a la capital de la Vall d'Albaida donde comparecía junto con la portavoz del PP, Mercedes Pastor.

«La CV-60 es una inversión estratégica y el Botànic no ha movido un dedo. No existe ni una estructura de gobierno ni programa de gobierno. Puig hizo 35 anuncios en el Debate de política general y todas son de pura fantasía», manifestaba.

Alfredo Castelló criticaba también la «falta de voluntad política de mejora» y ha puesto como ejemplo el Palacio de Justicia de Ontinyent. «Se anunciaron las obras pero después de un año no se ha hecho nada. Está el local adecuado para trasladar el juzgado número 3 y ejecutar las obras pero no hay voluntad de hacer mejoras en el edificio aunque no esté en condiciones. Cuando hay que bajar a la realidad no hacen nada, no mejoran nada», manifestaba ante los medios.

Por su parte, la portavoz del PP en Ontinyent, Mercedes Pastor, ha señalado que «casi a punto de finalizar la legislatura, en Ontinyent hay numerosas reivindicaciones y promesas sin ejecutar siendo las más llamativas las relaciones con la educación con las obras del Edificant que no se han iniciado, con retraso de proyectos sanitarios y problemas en Sanidad que han disparado las listas de espera y con la paralización de infraestructuras como la prometida CV-60 Terrateig-L'Olleria que, después de muchas promesas, el Botànic ha dicho que no».