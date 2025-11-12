L'Alcúdia de Crespins invertirá 250.000 euros en la renovación del Camí Azagador Se trata del último tramo de la ruta ciclopeatonal que discurre desde el nacimiento del río Sants hasta el polideportivo de Canals

R. X. L'Alcúdia de Crespins Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:15

El Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, a través de una subvención de la Diputación de Valencia de 250.026 euros, renovará íntegramente el Camino Azagador. El proyecto prevé la renovación completa del pavimento, la instalación de farolas en todo su recorrido, la creación de un arcén para peatones y actuaciones en las zonas de desagüe para evitar acumulaciones de agua.

Desde el equipo de gobierno aseguran que este proyecto ha sido considerado como prioritario desde el inicio de la legislatura, teniendo en cuenta que el camino discurre por los términos de l'Alcúdia de Crespins y Canals, y que cuenta diariamente con un gran flujo de tráfico, tanto de peatones como de vehículos. El proyecto ha sido puesto a disposición del Ayuntamiento de Canals, «ya que la mejora de infraestructuras compartidas entre los dos consistorios es un pilar fundamental para el desarrollo de los vecinos de los dos pueblos», aseguran desde l'Alcúdia de Crespins..

Desde el Consistorio se prevé sacar a licitación este proyecto con la mayor brevedad. El camino forma parte del último tramo de la ruta ciclopeatonal que discurre desde el nacimiento del río Sants hasta el polideportivo de Canals. Una ruta que se proyectó para el plan de inversiones 2022/23, ejecutada hace un año y medio, que no contaba con previsión de mejora en este tramo.

Actualmente, el Camí Azagador carece de iluminación y zonas seguras para el tráfico de peatones, con la peligrosidad que supone el paso constante de vehículos, incluso pesados, y bicicletas.