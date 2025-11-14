L'Alcúdia de Crespins aprueba un presupuesto de 4,5 millones de euros para 2026 con los votos en contra de la oposición PSPV y Compromís lo califican de «continuista» y «falto de ambición»

El pleno de l'Alcúdia de Crespins, en sesión extraordinaria, aprobó el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 con la mayoría del gobierno municipal (PP) y en contra de los grupos de la oposición (PSPV y Compromís). Un presupuesto que asciende a 4.593.560 euros, aunque según apuntó el concejal de Hacienda, Luis Santana, no incluye las subvenciones e inversiones de Generalitat y Diputación, por lo que al final podría estar en torno a los 6 millones de euros.

El edil de Hacienda ha reconocido que el presupuesto se ha realizado de manera precipitada para que estuviera en tiempo y forma a fin de que pudiera ejecutarse desde el 1 de enero. «Un presupuesto abierto, que va en la línea de lo que le hace falta a l'Alcúdia de Crespins», aseguró.

Santana lamentó el voto en contra de los grupos de la oposición, recordando que cuando ellos gobernaban, el PP siempre se abstuvo. «Todo os parece mal. Cómo no va a ser distinto a uno presentado por la izquierda o la extrema izquierda», manifestó.

«Falta de proyecto»

El portavoz del PSPV, Roberto Granero, argumentó su voto en contra calificando el presupuesto de «continuista» y «una oportunidad perdida», dado que se encuentra con un escenario económico mejor que el de otros años. Acusó al equipo de gobierno de «falta de proyecto, de ambición y de ideas».

«Son unos presupuestos que suponían una gran oportunidad, ya que se han liberado cerca de 400.000 euros al aplazarse el pago de la sentencia de expropiación de dos parcelas en el Riu Sants», indicó, además de no entender cómo teniendo teniendo más recursos disponibles «no se actualizan todas las subvenciones de los clubes deportivos y asociaciones de nuestro pueblo, que es el verdadero pulmón social y participativo de l'Alcúdia de Crespins».

Además, según los socialistas, el presupuesto aprobado muestra la falta de proyecto por parte del gobierno municipal al no contemplar ninguna inversión del Pla Obert d'Inversions de la Diputación que asciende a 1, 4 millones de euros.

Compromís coincidió en calificar el presupuesto de «continuista» y criticó el poco tiempo para poder estudiarlo y poder realizar aportaciones. «No hacemos aportaciones raras o que presentamos es para beneficio del pueblo», puntualizó y anunció que presentará alegaciones en el periodo de información pública.