La D.O. Kaki Ribera del Xúquer celebra su 20 aniversario con una bajada de la producción Los asistentes a la presentación de la nueva campaña muestran las variedades de kaki. / lp Los temporales han reducido el número de kilos pese a que han aumentado los agricultores inscritos en la denominación A. TALAVERA L'ALCÚDIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:36

La Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer cumple 20 años ofreciendo un producto de gran calidad que ha conquista muchos mercados europeos y sumando cada temporada nuevos inscritos. De hecho, este año cuenta con 1.371 agricultores que se han sumado a la D.O. por lo que la cifra total es de más de 7.600.

Sin embargo, los temporales que han afectado este año la comarca de la Ribera, zona principal donde se sitúan los cultivos de la denominación de origen, han mermado de forma considerable la producción. Se estima que las pérdidas se situarán en un 35% por lo que se calcula que la producción real será inferior a la del año pasado y se situará en unos 70 millones de kilos de kaki.

«Llevamos dos años de pérdida de mercado por lo que ya el año pasado no pudimos cubrir todo el mercado y tuvimos que elegir a los clientes porque no podíamos servirlos a todos. Este año empezamos la campaña teniendo ya que elegir clientes porque la producción es mucho más baja y algunos se quedaran fuera lo que no es nada bueno», ha lamentado el presidente de la D.O. Kaki Ribera del Xúquer, Cirilo Arnandis.

La reducción considerable de las cosechas ha provocado que no se haya realizado promoción del producto en nuevos mercados como Emiratos Árabes o Canadá, campañas que estaban previstas, al no tener tanto producto para vender. Un inconveniente para los agricultores de la D.O. ya que se prevé que la cosecha del próximo año sea muy superior y no se contará con tantos mercados disponibles por los problemas en las últimas campañas.

A pesar de esta situación, el balance de los 20 años de trabajo del Kaki Ribera del Xúquer ha sido muy positivo ya que se ha conseguido consolidar en muchos mercados un productos nuevo y de calidad.

La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, que ha acudido a la presentación del aniversario ha resaltado que el kaki es «un producto cada vez más apreciado y reconocido en los mercados y que nos ha llevado a alcanzar cifras de exportación» crecientes, siendo la Unión Europea la mayor receptora. Ha añadido que una muestra de la consolidación en el mercado europeo es el incremento de exportaciones a países como Estonia y Lituania.

También ha destacado la singularidad y el trabajo personal y colectivo de agricultores, comercializadoras, cooperativas «ha dado lugar a un producto único, vinculado nuestro territorio y que ha convertido al Kaki en uno de los cultivos representativos de la Comunitat».