Juzgados y oficina de turismo nuevos Monasterio de Santa Clara. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:27

Como no hay mal que por bien no venga, no es que la adquisición del Real Monasterio de Santa Clara permitirá adecentar la fachada recayente a la Alameda, como ha dicho el alcalde; es que podría facilitar la retirada del espantoso cartelón rojo estampado por Mariola Sanchis del Valle frente a la Font del Lleó y el ángulo acristalado instalado por la anterior corporación en la antigua gasolinera. Y, lo que resultaría más interesante para las arcas municipales, crear una oficina de turismo en un inmueble público y liberar al ayuntamiento del gravoso alquiler contraído por la concejala de Turismo.

Reapertura de un convento en Benicàssim. No nos engañemos, de todos modos. Lo ideal habría sido que el convento continuara siendo lo que fue y para lo que se creó: un edificio religioso. El de las hermanas de Cristo Sacerdote, de Benicàssim, cerrado desde 2008, lo ha vuelto a ser, gracias al acuerdo suscrito entre el obispado de Castellón, propietario del inmueble, y la Congregación de las Hermanas de la Familia Sagrada de Nazaret, una orden fundada por una monja polaca en 1873 que hoy en día cuenta con 1.200 profesas repartidas por trece lugares del mundo, siendo España el primer país de habla hispana en el que se asienta.

Como un mariscal de la URSS. Los asistentes a los actos oficiales del 9 y del 12 de octubre han tenido oportunidad de comprobar que el intendente principal de la policía local Antonio Collado es, con diferencia, el responsable policial más condecorado de cuantos existen en Xàtiva. Posee más galardones y broches que el cesante capitán Antonio Carrillo, hasta ahora jefe de la Guardia Civil de La Costera, La Canal y La Vall. La medalla al mérito policial que recibió el pasado mes con ocasión del Día de la Policía Nacional, sumada a las que se hizo acreedor a lo largo de su dilatada carrera, le permiten lucir una pechera de mariscal del ejército ruso.

Olvidos patrimoniales. Ya puede decir el concejal de Cultura Jordi Estellès que mantiene abierto el expediente para la declaración de bien de relevancia local (BRL) cualquier inmueble de Xàtiva que merezca ser conservado. Lo tuvo que empezar a tramitar en septiembre del año 2017 obligado por la misma dirección general de Patrimonio y Cultura, tras el aviso que ésta recibió de Iniciativa Centre Històric de Xàtiva sobre el peligro que se cierne sobre las casas palacio de los Sanz de Sorió y de Alboi, de la calle de Montcada, y de los Ferriol, Llaudes y Guardamino, de la de Corretgeria. En febrero, ya de este año 2018, elevó a 11 el número de edificios a mantener. El 1º de octubre dio a conocer que ya eran 15 los propuestos y no tardarán en ser 16. Sin ir más lejos, la chimenea de ladrillo cara vista de la antigua fábrica de papel situada junto al río Albaida, en las inmediaciones de la carretera de Barxeta, arqueología industrial de primer orden, no figura todavía en la relación de construcciones a proteger. Aunque, gracias al concesionario de vehículos Mercedes que se instaló en el solar de la desaparecida papelera, presente un aspecto magnífico.

Contenedor de ropa repleto. La organización benéfica que ha instalado los contenedores para la recogida de ropa y zapatos debería vaciarlos con mayor frecuencia. El situado cerca de la esquina de República Argentina con Carlos Sarthou estaba este domingo lleno a rebosar. Una pena porque la lluvia mojó los paquetes depositados sobre la acera. Y ante semejante perspectiva no faltó quien tiró directamente su donativo al contenedor de basura para que no quedara hecho un asco o esparcido por la calle.