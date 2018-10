Los juzgados comportan derribos Martes, 9 octubre 2018, 00:29

Muy tranquilo no se queda uno cuando se entera de cuál es la idea de «palacio de justicia» de Xàtiva que lleva en la cabeza el alcalde Roger Cerdà. No tanto porque comporta la demolición del claustro de Santa Clara, construido en los años 50 en sustitución del derribado en el año 1936, y la ocupación de todo el espacio existente entre el refectorio del cenobio y la Alameda. Como porque la intención de la Conselleria de Justicia se parece peligrosamente a la propuesta planteada por el presidente de la Generalitat Ximo Puig a los ayuntamientos para la construcción de colegios y que éstos rechazaron: «Transferir los recursos al Ayuntamiento -Cerdà dixit- y ser nosotros los que gestionemos la obra». ¿Qué pasará si la corporación «adjudica el proyecto y, una vez redactado, licita la demolición y la construcción» y luego no llega el dinero?

El futuro de Alarcó está en el aire. Se puede encontrar como se encontrará el Palau d'Alarcó si los contactos que el alcalde mantiene con «diferentes administraciones, como el gobierno central y el autonómico» no fructifican: descompuesto y sin novio. Con un convento y con un caserón que no va a poder mantener. Porque no sólo de «visitas guiadas» vive el patrimonio histórico y respecto al Palau d'Alarcó ya ha admitido Cerdà que «de momento no tiene una definición clara». Valga aclarar para concluir que lo que hizo la CNT en 1936 no fue «bombardear» sino volar, derribar el real monasterio de Santa Clara. Porque bombardear es «arrojar bombas desde un aeronave sobre un lugar». Y el único bombardeo que sufrió Xàtiva durante la Guerra Civil fue el que perpetró la aviación legionaria italiana el 20 de febrero de 1939.

La historia común. El alcalde de Xàtiva afirmó, en el acto de hermanamiento con Lérida, que ambas ciudades están unidas por numerosos hechos históricos. Destacó la concesión del privilegio de la feria por parte de Jaime I y la estancia de Alfonso de Borja, el futuro papa Calixto III, como profesor del Estudio General, la universidad más antigua de la Corona de Aragón. No consta, sin embargo, que aludiera a que el segundo cardenal de Lérida, Lluís Joan de Milà, nació en Xàtiva; era hijo de Lluís de Milà y de Catalina de Borja, hermana mayor de Calixto III. Ni que mencionara que ambas ciudades fueron bombardeadas durante la Guerra Civil. Circunstancia a la que se le dio una importancia capital en los inicios del proceso de hermanamiento a pesar de que podría aplicarse a centenares de poblaciones y de que, en el fondo, latía la sospecha de que, al igual que con Vila-real, la razón última de decantarse por Lérida era que el alcalde era socialista.