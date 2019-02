Los juzgados no caben en Santa Clara Lunes, 18 febrero 2019, 23:54

El futuro palacio de justicia no cabe en solar del convento de Santa Clara». En sus primeras declaraciones extrapartidistas el candidato nacionalista a la alcaldía de Xàtiva Ferran Minguet ha dado la campanada al afirmar que «los técnicos nos han asegurado» que para que quepan los juzgados en lugar elegido por el alcalde Roger Cerdà hacen falta 2.000 metros cuadrados más. El sustituto de Cristina Suñer al frente de Compromís le ha acusado de difundir en las redes sociales una infografía falsa de cómo quedaría el proyecto.

El alcalde sale en procesión. La noticia de la magna procesión diocesana que clausuró el XII Encuentro de Hermandades y Cofradías del Santo Sepulcro de la Comunidad Valenciana no fue ni el número de congregaciones participantes, 16 procedentes de otros tantos pueblos de Valencia y Alicante, ni la plasticidad de sus vestidos o la calidad de las bandas de música que acompañaban a algunas de ellas. El foco informativo estuvo en el desfile, impecablemente ataviado con la 'vesta' de la correspondiente cofradía setabense, del alcalde Cerdà, junto al párroco de la parroquia de San Pedro José Estellés Montell, el presidente de la hermandad y la representante del conjunto de cofradías. En medios socialistas se asegura que la familia del actual alcalde ha estado siempre muy relacionada con esta hermandad.

EU quiere que Proexa gestione el agua. Bien está que Xàtiva Unida declare en sus 100 propuestas electorales que «el agua es un bien común». Y que «hay que elaborar un plan director de mejora de la red de abastecimiento». Antes tendrían que haberlo hecho. No queda nada claro, sin embargo, qué pretende insinuar cuando afirma en el punto número 9 que hay que «utilizar los instrumentos al alcance del ayuntamiento, como, por ejemplo, la empresa Proexa, para reforzar la municipalización del agua y para llevar a cabo una gestión eficiente, pública y democrática de este bien». ¿»Reforzar la municipalización»? El agua de Bellús no ha dejado de ser municipal/pública desde la noche de los tiempos. Y así debería continuar por los siglos de los siglos, amén. A menos que el responsable de Esquerra Unida Miguel A. Lorente convenza a los electores de que lo mejor sería transferírsela/regalársela a Proexa, empresa que, por cierto, ha estado presidida hasta fecha reciente por uno de los implicados en el caso Taula.

Especial decoración fallera de Russini. En el aspecto comercial, la noticia más destacada de los últimos días es la decoración fallera que presentan los cuatro escaparates de la tienda de ropa para caballeros Russini. Y en especial, la gran fotografía de color sepia que ocupa la parte central de todos ellos. Una instantánea de un grupo de hombres y niños posando ante el monumento que obtuvo el segundo premio en las fiestas del año 1934, con un rótulo aclaratorio: 'Falla plaça de la República (Mercat)'.

Vox cubre el aforo. 21 votos (el 0,13% de los emitidos) obtuvo Vox en Xàtiva las elecciones de 2016, siete menos que en las de 2015, 28 (0,17%). Pero todo apunta a que los tenderetes que viene montando desde hace tiempo junto a la Porta de Sant Francesc y, a qué dudarlo, los resultados que le han permitido aupar a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) a la presidencia de la Junta de Andalucía podrían invertir esta tendencia. De hecho el mitin que el presidente provincial José María Llanos y el delegado local, Rafael Amorós, pronunciaron el pasado sábado llenó el salón de actos de la casa de la cultura.

Perigüell triunfa en Nules. Lo que no pudo lograr Enrique Perigüell en Xàtiva lo va a conseguir en otras partes. Con arreglo a la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Nules a finales del pasado año, los propietarios de los perros de esta localidad de La Plana que en marzo no hayan sometido a sus mascotas a la prueba de ADN se exponen a ser sancionados con multas de hasta 3.000 euros. No por el ADN en sí, sino porque significará que no están censadas.

Llorens no irá de visita a Ifema. El anticuario Vicente Llorens no acudirá este año a la Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo que se celebrará en Madrid del 30 de marzo al 7 de abril con lo puesto. La joya de su pabellón la compondrá una talla policromada del siglo XVII. En concreto un Ecce Homo de Pedro de Mena, imaginero que se especializó en representar a Cristo después de ser azotado, solo o con la Mater Dolorosa. Ecce Homo de Pedro de Mena se conservan en el Museo Catedralicio de Valladolid, en el del Cister de Málaga, en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio y en el Museo Metropolitano de Nueva York.

Sin papeleras en la avenida de Selgas. La colla retiró las contadas papeleras existentes en la avenida de Selgas antes del día de la Constitución con el fin de que no representaran una molestia para los feriantes de Navidad, y hasta hoy, finales de febrero. Las quejas del vecindario presentadas oralmente en la misma Casa de la Ciutat han caído en saco roto. Es lógico que así sea. En la zona más transitada por los ediles, el tramo de la alameda comprendido entre Correos y el Ayuntamiento, sólo hay dos sitios donde depositar papeles y desperdicios: en la esquina de Carlos Sarthou y en la Baixada del Carme. Difícilmente van a poder explicar a los ciudadanos que la mejor forma de limpiar es no ensuciar.