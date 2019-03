La Junta Electoral suspende una jornada de puertas abiertas a la EPA de Algemesí El organismo también prohíbe, tras una denuncia de Més Compromís per Algemesí, varias noticias en la web municipal MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Sábado, 23 marzo 2019, 00:57

La Junta Electoral de Zona ha suspendido la jornada de puertas abiertas que el gobierno municipal de Algemesí (PSPV y EU) había programado para la tarde de ayer en la escuela de adultos. La Junta entiende que el citado acto «se encuadraría dentro de la realización de cualquier acto de inauguración de obras y servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, como en este caso, que se refiere a una jornada de puertas abiertas en la escuela de adultos».

Además, también se ha pedido al Ayuntamiento la retirada de las campañas de difusión del plan de esterilización felina, el Bus a Peu y un vídeo del concejal de Medio Ambiente en la web municipal al entender que también se está vulnerando la Ley de Régimen Electoral, «ya que las citadas campañas hacen alusión a posibles logros, obtenidos durante la legislatura», por lo que se pide que se retire de las redes sociales en que se haya publicitado.

Desde Més Compromís per Algemesí, la formación que denunció esta situación, recordaron que el pasado miércoles ya advirtieron de que la jornada de puertas abiertas «era contraria a la ley». Recordaron que, previamente, habían hablado con el concejal de Comunicación haciéndole llegar su visión tanto sobre este acto como sobre las noticias de la web. Añadieron que no querían llegar a esta situación: «Pero, desafortunadamente, tenemos en el gobierno a dos partidos como PSPV y EU que se han instalado en la prepotencia y que piensan que la institución está a su servicio y no ellos al servicio de la institución y la ciudadanía. Pero, pese a nuestras advertencias, decidieron anunciar el acto y tirar hacia adelante».

Por su parte, la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, señaló que «respetan la decisión de la jueza» y de ahí que se haya suspendido. «A partir de ahora consultaremos a la Junta Electoral antes de programar los actos para evitar tener que suspenderlos», comentó.

Desde la oposición también criticaron el uso partidista del Ayuntamiento: «Hay que ser muy atrevidos para publicar en periodo electoral un vídeo del concejal hablando durante dos minutos de una campaña que ya no está ni activa».

Desde Més Compromís per Algemesí agregaron que el gobierno de PSPV y EU no ha supuesto un cambio «sino un recambio, un recambio que perpetúa todos los vicios y defectos del gobierno del PP» y recordaron que en 2015 la Junta Electoral obligó a los populares «a tapar un cartel publicitario contra la ley. Ahora no ha sido un incumplimiento, sino cuatro a la vez».

Lorena Calatayud, candidata de la formación a la alcaldía de Algemesí, manifestó que a Marta Trenzano y a Pere Blanco «se les ha acabado la barra libre del juego sucio. Han de mantener la neutralidad de la institución que les confiamos y no utilizarla partidariamente. Vergüenza me daría a mí llamarme de izquierdas y que la Junta Electoral de Zona me sacara los colores».