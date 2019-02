El 91% de los jóvenes de Xàtiva no pueden emanciparse por la inestabilidad laboral El alcalde, Roger Cerdà, y la concejala de Juventud, Lena Baraza, en la presentación del estudio sociológico. / b. g. La Concejalía de Juventud presenta el estudio sociológico elaborado como fase previa para elaborar el primer Plan Joven BELÉN GONZÁLEZ Sábado, 2 febrero 2019, 00:53

El 91% de los jóvenes de entre 23 y 30 años de Xàtiva que viven con sus padres, quieren emanciparse, pero no pueden hacerlo, por falta de trabajo estable y por el alto coste de la vivienda. Ese es uno de los datos que ha revelado el estudio sociológico que ha realizado la concejalía de Juventud del Ayuntamiento setabense con el objetivo final de elaborar el I Plan Joven de la ciudad que determine las políticas municipales a desarrollar, según ha indicado el alcalde, Roger Cerdà.

El estudio, resultado de la encuesta realizada entre 1.300 jóvenes de entre 12 y 30 años de edad, es el primer paso del proceso para la consecución de dicho Plan que según ha explicado la concejala, Lena Baraza, se culminará y presentará en el mes de marzo. Ayer tarde se iniciaba el siguiente paso, que es la constitución de foros jóvenes de trabajo para analizar toda la información y que sean los propios jóvenes los que propongan alternativas y soluciones a los problemas planteados, que servirán de base para la elaboración del Plan que tendrá una perspectiva transversal.

¿Por qué se realiza ahora y no al inicio de la legislatura? La concejala apuntaba que cuando llegaron al gobierno, los comprobaron que los jóvenes no sólo no participaban en el Consejo de Juventud, sino que incluso no sabían dónde estaba la Casa de Juventud. «Necesitábamos crear una red para poder interactuar con los jóvenes y también con los centros educativos para poner en marchas todos los programas y actividades que se han desarrollado», manifiesta.

Baraza apunta que también esta encuesta ha servido para examinar lo que desde la concejalía se ha hecho en estos casi cuatro años.

De hecho, es uno de los datos que más ha sorprendido la titular municipal de Juventud, «más del 90% de la población juvenil conoce la Casa de la Juventud actualmente», subraya. Eso sí, el grado de confianza en las políticas en general, según los resultados, no llega al 5%. Una de esas políticas es la referida a la oferta cultural y de ocio. Lo más satisfechos son los adolescentes, en torno al 70% de la población de entre 12 y 16 años de edad. Lo menos satisfechos los de entre 23 y 30 años, con un 60% de insatisfacción.

Entre propuestas para el consistorio, los de la franja de edad entre 12 y 16 años piden puntos wifi gratuitos y más oferta deportiva, así como campañas de igualdad de género; los de entre 17 y 22 años, promover e incentivar trabajo de calidad, ayudas en el transporte público y también puntos wifi gratuitos; mientras que los jóvenes de entre 23 a 30 años además del trabajo de calidad, piden ayudas para la vivienda y más oferta cultural.

Las encuestas se han realizado tanto a pie de calle como en los IES José de Ribera y Simarro y el CIPFP La Costera. La encuesta se ha dividido en cuatro bloques temáticos. El primer bloque trata la temática de familia y vivienda, el segundo bloque sobre su situación económica y laboral, el tercero sobre el movimiento asociativo y tiempo libre y el cuarto sobre el conocimiento y propuesta de políticas de juventud.

En la segunda fase, la participativa , estará presente el Consell de la Juventud. Este sábado tiene lugar el foro en la Casa de la Juventud y, además de presentar los resultados a los jóvenes, se realizarán dinámicas participativas para que los jóvenes participen en la elaboración de las políticas dirigidas a ellos y ellas.

Además, ayer por la tarde se aprovechaba el espacio del JOC para recoger también las demandas de la población menor de 18 años. Desde la concejalía también se han puesto en contacto con los institutos para invitarles a colaborar realizando dinámicas en los mismos institutos.

Asimismo, con la información extraída del estudio sociológico y de los diferentes foros se realizarán reuniones con miembros de diferentes concejalías para planificar cuáles son las actuaciones que contendrá el Plan Joven. La concejala de Juventud destaca los esfuerzos para que el Plan Joven sea lo más adaptado posible a la realidad juvenil de Xàtiva, poniendo a los jóvenes en el centro de las políticas públicas.

Por su parte, el alcalde, Roger Cerdà, ha recordado que el actual equipo de gobierno ha multiplicado por cuatro los recursos destinados a la consejería de Juventud, con más personal, mejoras en la Casa de la Juventud, más servicios, además de la apertura de un espacio polivalente para el ocio.

Otro dato a destacar de la encuesta es que tras un descenso considerable de la población joven en plena crisis, en 2010, con 5.903, que tuvieron que salir fuera en busca de trabajo, según el censo municipal el número de 2018, la población joven de Xàtiva es de 6.026.