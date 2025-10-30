Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento del Foro celebrado en Ontinyent, con la partiipación de los tres alcaldes. LP

Jorge Rodríguez destaca la importancia de la cooperación intermunicipal para el futuro industrial de la Vall d'Albaida

Ontinyent acoge el Foro de la Alianza de Ciudades Industriales del que forman parte l'Olleria y Bocairent

R. X.

Ontinyent

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:24

El Centro Cultural Caixa Ontinyent ha acogido el acto central del Foro de la Alianza de Ciudades Industriales (ACÍ), una iniciativa conjunta entre los ayuntamientos de Ontinyent, Bocairent y l'Olleria, impulsada con la colaboración de COEVAL y el apoyo de la Diputación

de Valencia. El objetivo de esta alianza es reforzar la cooperación intermunicipal y poner en valor el tejido industrial de la Vall d'Albaida, reconociendo el papel de la industria como motor económico y generador de empleo estable y de calidad.

En el foro, celebrado bajo el lema 'Valor añadido de la industria para el territorio', el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha subrayado la necesidad de continuar reforzando la colaboración entre municipios como elemento esencial para la competitividad del territorio. «Debemos cooperar, ya que la llegada de una gran empresa a Ontinyent, Bocairent o l'Olleria beneficia a toda la comarca, donde conviven muchos miles de personas en una unidad territorial funcional, con distancias internas más cortas que cruzar Valencia«, ha explicado.

Rodríguez ha remarcado que esta cooperación, junto con el posicionamiento geográfico estratégico y la conexión con infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, «son claves para aumentar la capacidad de atracción y la competitividad logística del territorio».

El alcalde ha puesto también el acento en la necesidad de dignificar los espacios industriales, y en este sentido, debe recordado el esfuerzo municipal y autonómico realizado en los últimos años para mejorar las áreas industriales, apuntando que «a lo largo de catorce años se han invertido millones de euros en la mejora de nuestros polígonos gracias a las subvenciones de la Generalitat y al esfuerzo municipal, con un enfoque constante en la diversificación económica y la internacionalización».

Rodríguez ha explicado que Ontinyent está trabajando en desarrollar un millón de metros cuadrados de suelo industrial, pero teniendo claro que los ayuntamientos no urbanizan zonas y esperan a que lleguen las empresas, sino que cuando existe una demanda de ese suelo.

Al respecto, ha apuntado que «el gran enemigo es la burocracia, y por eso trabajamos para ofrecer suelo ya urbanizado, ágil e inmediato» y ha destacado el apoyo municipal a la internacionalización de las empresas mediante subvenciones para ferias y acciones de promoción exterior.

La clausura del foro ha corrido a cargo de la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y responsable municipal del área de Promoción Económica, Natàlia Enguix, quien ha puesto en valor el papel de esta alianza y su aportación al desarrollo económico de la comarca.

La clausura oficial de la Alianza de Ciudades Industriales tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en la Casa Santonja de l'Olleria, donde se presentarán las conclusiones de esta edición y se proyectará un vídeo resumen del acto central celebrado en Ontinyent.

