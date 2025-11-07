El jefe de la Policía Local de l'Alcúdia denuncia revelación de secretos y una campaña de desprestigio en redes sociales Alfredo Borrás señala que todo comenzó con una denuncia de acoso laboral contra él por parte de un oficial que fue archivada por la justicia

El intendente jefe de la Policía Local de l'Alcúdia, Alfredo Borrás, ha denunciado que desde hace un año sufre «acoso laboral y político», hechos que ha puesto en conocimiento de la justicia para que sean investigados ya que esta situación está afectando «gravemente mi salud, mi entorno laboral y mi tranquilidad personal».

El jefe de la Policía de l'Alcúdia apunta que esta situación comienza tras una denuncia por acoso laboral contra él interpuesta por un oficial en funciones,« que nunca llegó a notificarse a Jefatura y fue archivada en sede penal al no encontrarse indicios de delito, contradiciendo todas las versiones en redes sociales. Sin embargo, según consta en un atestado de la Guardia Civil, el denunciante si habría incurrido en conductas impropias, incluyendo amenazas contra mi vida, corroboradas por agentes en servicio». Estos hechos se dirimirán en sede judicial el próximo mes de diciembre.

Desde ese momento, asegura Borrás, en redes sociales se han difundido acusaciones contra su persona incluso una fotografía fijada en la que se le etiqueta como «lacra». «Estas acciones, que atentan contra mi honor y mi reputación, también han sido denunciadas judicialmente por posibles delitos de injurias y calumnias».

Pero esto no es todo. La situación de crispación en l'Alcúdia ha llegado a que, en redes sociales, también se hayan publicado documentos gráficos que afectan directamente a la seguridad y a la confianza en las instituciones que pueden derivar en un delito de revelación de secretos. .

«Ha sido casi un año muy duro, pero me ha proporcionado las pruebas suficientes para acudir al juzgado con plena convicción. No temo a nada porque no tengo nada que ocultar», asegura Borrás.

Por otra parte, el intendente de la Policía Local de l'Alcúdia también ha apuntado a las críticas vertidas sobre él en los plenos municipales por parte de un concejal del PP. «No solo ha difundido en redes sociales acusaciones infundadas contra mi persona y contra el cuerpo policial, ataques en el pleno municipal directos hacia mi persona, sino que además ha publicado vídeos y documentos de gran riesgo, intervenciones policiales, sin verificar su autenticidad ni valorar las consecuencias de sus actos», manifiesta el jefe de los agentes locales.

Alfredo Borrás lleva más de 30 años como agente de la Policía Local y lamenta que ahora se esté ejerciendo una presión constante contra él. « Se me han intentado imputar numerosos delitos únicamente a través de redes sociales, especialmente Facebook, pero quiero dejar claro que estoy tranquilo porque no he cometido ninguno. Soy víctima de esta situación, no su causante, y mi compromiso con la legalidad y con los ciudadanos de L'Alcúdia permanece intacto».

En el comunicado remitido por el Intendente jefe de la Policía Local afirma que estas situaciones forman parte de «un complot orquesta por varias personas, hecho denunciado y cuyas pruebas se demostrarán en sede judicial»