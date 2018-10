Un jardín vertical y pausado Jueves, 1 noviembre 2018, 00:14

Más de dos años han transcurrido desde que la concejala de Medio Ambiente Pilar Gimeno anunció la construcción de un jardín de 376 metros cuadrados en el solar en el número 17 de la calle Trobat. Pero ésta es la hora en que, aunque todo está a punto de caramelo: los arbolitos -Pena nos dan con la de asnos que andan sueltos-, el suelo, las paredes, etc., aún no han plantado una de las enredaderas prometidas en la valla publicitaria. Quién sabe si porque el contrato, por valor de por 35.000 euros, no se adjudicó hasta el pasado mes de mayo. O porque, como ha apuntado un comentarista respecto a otros proyectos, de lo que se trata es de inaugurar lo más cerca posible de los comicios locales.

Aldavero debería informarse en Alberic. El inicio de las obras para la instalación de una cubierta retráctil en la piscina de Les Pereres nos anima a informar al concejal de Deportes Pedro Aldavero cómo está el patio acuático valenciano. Alberic tuvo que invertir 138.000 euros para reabrir la piscina cubierta, cerrada desde 2011, año en que el concesionario rescindió el contrato alegando que acumulaba un déficit de 250.000 euros. Pero no acabaron ahí sus desembolsos porque hubo de comprometerse a asumir el coste de la energía, del mantenimiento y de la reparación general, así como de los diferentes procesos de las aguas porque si no aún la tendría cerrada. No por nada sino porque en el tanteo que hizo cuando se quedó compuesto y sin gestor, todas las empresas sondeadas le dijeron que o hacía frente a la factura de la luz (40.000 euros) o no jugaban. Y luego, cuando la sacó a concurso reparada, el ganador desistió.

Numerosas piscinas en obras. El de Almassora ha sido más afortunado. Sólo ha tenido que gastarse 28.000 euros en cambiar una parte del pavimento, después de destinar 6.000 a la reparación de la bomba de aire y dejar para más adelante la revisión de la red eléctrica, el sistema de agua y la carpintería. La membrana del vaso no ha necesitado cambiarla porque viene a durar unos diez años y ya se gastó 40.000 en renovarla en 2016. Lo mismo se puede decir del de Catarroja, que sólo ha tenido que adecentar el entorno de la pileta que precisamente inauguró en 2014 Alfonso Rus. La reparación de la cubierta de la piscina climatizada, acordada por Paterna, se eleva a 40.000 euros. Un chollo comparado con lo que le va a costar hacer lo propio al de Picanya: 78.043,51. De los trabajos realizados en Petrer sólo podemos indicarle que han consistido en el arreglo de los aparatos de control de humedad y la sustitución de las puertas, así como del mobiliario.

Parón en el Bruschetti. El que puede que vaya para un poco más largo, cabe suponer que por razones ajenas a su promotor, es el llamado pabellón polifuncional que se pretende levantar en el patio del colegio Attilio Bruschetti. «L'arrancada de rossí i aturada de burro» que experimentaron las obras apunta a que las pegas al proyecto esgrimidas por Cultura podrían ser algo mayores que lo admitido por el concejal de Participación Ciudadana Alcocel Maset. El material de construcción depositado junto al convento de San Onofre (siglo XVIII) está exactamente igual.