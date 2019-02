El invernadero de Benifaió no tiene permiso del Gobierno para cultivar cannabis

Los vecinos, «con muchas dudas» ante el proyecto

«Es la primera noticia que tengo de eso. No había escuchado nada». Las manifestaciones de Javier, un vecino de la localidad, ni mucho menos son inéditas entre quienes opinaron sobre la intención de esta empresa de impulsar un invernadero para cultivar cannabis a las afueras de la población. Muchos vecinos recuerdan la historia de Lorente, la anterior empresa que ocupaba este espacio, conocida por el cultivo de flores de Pascua y otras plantas y «que hace años cerró sus puertas». A partir de este momento, «yo creía que la nave está abandonada. Alguna vez que he pasado corriendo por allí no he visto mucho movimiento», apunta Carlos. Y es que únicamente son quienes practican deporte por la zona o los agricultores que tienen algún campo por los alrededores los que transitan por los caminos que conducen al espacio en que está situada la nave.

Precisamente uno de los agricultores que tiene terrenos en las proximidades de la empresa apuntaba que, «después de muchos años de no ver ningún movimiento sí que es verdad que he visto a algunas personas limpiando».

Sobre el futuro del negocio y las consecuencias que podría tener para la localidad, las opiniones se dividen según la visión que tengan sobre la marihuana. Desde, como María, que piensa que puede «atraer hasta la zona a gente poco recomendable» a otros como Joan que considera que el uso terapéutico del cannabis es el futuro «y contra eso no se puede hacer nada. Tengo muchas dudas, pero supongo que en no mucho tiempo el gobierno central deberá adaptar la legislación a la de otros países más modernos que no ven esto como un problema».