Urgente Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva. LP

El instituto Lluís Simarro de Xàtiva, Centro de Excelencia Nacional de Formación Profesional en Inteligencia Artificial y Big Data

El proyecto seleccionado por el Ministerio consiste en la creación de un ecosistema educativa inteligente para la gestión energética autónoma y sostenible mediante IA

R. X.

Xàtiva

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:36

Comenta

El Instituto de Educación Secundaria Dr. Lluís Simarro ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes como Centro de Excelencia de Formación Profesional 2025, dentro del sector de la Inteligencia Artificial y el Big Data.

El proyecto del centro, denominado «Centro Inteligente», impulsa una transformación tecnológica y metodológica sin precedentes en la Formación Profesional. Se basa en la creación de un ecosistema educativo inteligente, con proyectos como CENTINELA+, orientado a la gestión energética autónoma y sostenible mediante IA, y AI Secure Campus, enfocado en la ciberseguridad predictiva con inteligencia artificial neuromórfica.

El objetivo es doble: mejorar la sostenibilidad y la seguridad del centro, y formar al alumnado y al profesorado en competencias de alto impacto tecnológico, como MLOps, Big Data, IA aplicada y ciberresiliencia.

Este proyecto pionero ha recibido el apoyo de un gran número de empresas e instituciones, entre las que destacan ITI (Instituto Tecnológico de Informática) como socio tecnológico principal, Telefónica, Mercadona, Inelcom, Hinojosa Packaging Group, Amazon AWS, DISID, Plexus Tech, Ingesis, Lanit Consulting, ValgrAI, entre otras. También participan universidades como la de Alicante, la UPV (Campus de Gandía), la Universidad Jaume I y la Universidad de Valencia, así como el Ayuntamiento de Xàtiva, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y los hospitales de Xàtiva, Ontinyent y Gandía.

Desde el Consistorio felicitan al centro por este reconocimiento y aseguran que «el proyecto sitúa a Xàtiva y a la Comunitat Valenciana como referente estatal en la convergencia entre educación, tecnología y sostenibilidad. Es una apuesta por una Formación Profesional de futuro, conectada con el sector productivo y con la sociedad».

Con esta incorporación, el IES Simarro pasará a formar parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia de la Formación Profesional, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, consolidándose como un centro líder en innovación, digitalización y sostenibilidad educativa, con una subvención de un millón de euros.

