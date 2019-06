Indirecta del PP a Vox Un cartel ha de llamar la atención y este lo consigue. Martes, 18 junio 2019, 01:01

El Partido Popular ha cambiado la carátula de su tribuna digital. Un autorretrato de los nuevos concejales es la nueva divisa. La completa un mensaje de estímulo, que tiene mucho de respuesta a lo expresado por Vox en su perfil tras los comicios del pasado 26 de mayo: «Nosotros no comenzamos: seguimos. Con energía, mucho trabajo e ilusión».

Simón deja de ser la imagen del PSPV. Le ha costado infinitamente más que a las ejecutivas federal y nacional del PSPV apartar de su seno al principal implicado en esta causa, el a la sazón presidente de la Diputación Jorge Rodríguez. Pero, finalmente, el pasado día 12, la ejecutiva socialista local se hizo el ánimo y quitó del frontispicio del órgano de expresión que posee en la red el microvideo en cuyo arranque aparecía el también procesado en el caso Alquería Xavier Simón aplaudiendo junto a Roger Cerdà.

Chirriante y precipitada reunión. Son varios los aspectos que chirrían de la precipitada reunión que mantuvo el alcalde Cerdà con los dueños de escuelas infantiles, lo que en otros tiempos se llamaban 'escoles de cagons'. Uno de ellos es que al encuentro no asistiera o no fuera convocada la entonces todavía concejala de Educación, María Amor Amorós. Otro es que la extensión del concierto educativo a la enseñanza infantil supone una flagrante contradicción respecto a la apuesta del PSPV por la enseñanza pública. Una tercera cuestión que no encaja es la misma convocatoria. No es muy normal que se celebren este tipo de citas. La hasta ahora consellera de Obras Públicas, María José Salvador, sin ir más lejos, no se reunía con un constructor si no era en presencia de un funcionario. Claro que quizá por eso ha dejado de serlo. Cerdà, en cambio, los llamó a todos. Y, para no extendernos demasiado, diremos que la táctica empleada por el entonces alcalde saliente tampoco parece que fuera la más indicada. Si tienes 600.000 gastables, no lo digas o te ajustarán la oferta a demanda. Y él lo hizo público hasta en nota de prensa.

Qué no hará este hombre. Ha vuelto Zelig, el hombre que se adapta al medio como si fuera un camaleón en una comedia de Woody Allen. ¿Quién dirán que lanzó un vídeo con un mensaje de apoyo a los sordos en el Día Mundial de las Lenguas de Signos? Sabíamos que lo adivinarían: Roger Cerdà i Boluda. Lo que no pueden siquiera intuir quienes no lo hayan visto es lo aparente que resulta. Como legos en la materia que somos no sabríamos decirles si comete muchas faltas de 'ortografía', si se puede decir así, pero trazas y desenvoltura muestra muchísima.

Lo cortés no quita lo valiente. La designación del periodista José Luis Lagardera Ventura como nuevo coordinador del libro de feria de este año en sustitución de la profesora Purificació Mascarell se hizo pública tres días después de que difundiera en las redes un mensaje de reconocimiento de la labor desarrollada por Miguel Ángel Lorente en apoyo del campo setabitano. «Ojalá -concluye la nota- quien se encargue a partir de ahora de esta tarea sepa continuar el camino emprendido» hace cuatro años por el ahora concejal de la oposición.

No fue el padre, fue el hijo. El Enrique Argente que habló con el portavoz de Ciudadanos Juan Giner de la conveniencia de que mantuviera encuentro con Miguel A. Lorente fue el hijo, el arquitecto Argente Daroquí; no el padre, el perito químico E. Argente Vidal (Valencia, 1945), autor de dos novelas, 'Tormentas' y 'Operación Verdi', y un ensayo histórico, 'El nou camí reial de Castella' y en su día candidato al Senado por Unión Progreso y Democracia.

Al final aprenderán. No se quedaron almacenados hasta después de la Fira d'Agost, como se temían los vecinos. La colla municipal volvió a poner el martes los bancos retirados para magna feria del automóvil de ocasión celebrada el fin de semana anterior entre la Porta de Sant Francesc y la calle de Gonzalo Viñes.

Otro cartel polémico. Ganar un concurso de carteles es exponerse a la crítica. Y más en Xàtiva, donde abundan quienes se coleccionan los de feria y no tardará en haber una tesis sobre estilos y autores que han anunciado la fiesta grande socarrada. El elegido por el ayuntamiento para anunciar este año la festividad del Corpus, una creación de la artista setabense María Gozalbes, no iba a ser una excepción. ¿Qué le reprochan los conocedores de la obra publicitaria de Pierre et Gilles? Llevar el kitsch, estilo en el que estos famosos fotógrafos franceses se mueven como pez en el agua, hasta el paroxismo y quizá a la saturación. Pero ya se sabe que para gustos, colores. Y en este reclamo los hay en abundancia.

En la oscuridad de la noche. Los vecinos del jardín de Selgas Marín y cuantas personas lo atraviesan para dirigirse a sus respectivos domicilios agradecerían que la Policía Local de Xàtiva se encargara de evitar las concentraciones de indeseables que se producen en este privilegiado lugar a la caída de la noche.

Un ejemplo a seguir. Los ayatolás iraníes son muy brutos. Pero acaban de implantar de una medida que para sí quisiéramos los setabenses. De una tacada han decomisado 559 coches por circular con la música alta. ¿Se imaginan lo que serían las calles de Xàtiva en verano si los responsables de velar por el cumplimiento de las ordenanzas inmovilizaran los vehículos a los garrulos que cree que sólo tienen loro en el carro ellos y a los majaderos que le cambian el tubo de escape al ciclomotor para el ruido eleve su poquedad? Pues olvídense de ello: Están soñando despiertos.

El mayor elogio del mundo. Es imposible saber cuántos norteamericanos acudirán a comer a Saiti, el restaurante que posee Vicente Patiño en el Cap i Casal, gracias al elogio que le tributa The New York Times en un reportaje sobre Valencia. Pero una cosa es evidente: es un timbre de gloria. El primer diario de los EE.UU. no canta las alabanzas de una ciudad española todos los días ni entre sus recomendaciones acostumbra a incluir a cocineros setabenses.