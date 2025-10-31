Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la patrona de Turís. LP

La imagen de la patrona de Turís visitará el cementerio

La Mare de Déu dels Dolors Gloriosos llevará la túnica, el manto, la corona que portó el día de su coronación en 1950

Redacción

Alzira

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:08

Turís vivirá el 2 de noviembre un Día de los Fieles Difuntos muy especial. Con motivo del 75 aniversario de su coronación, la imagen de la patrona, la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos, realizará una salida extraordinaria a las 9.00 horas de la mañana, desde la ermita hasta el cementerio municipal.

Como hecho anecdótico, la imagen de la patrona llevará la túnica, el manto, la corona y el corazón que portó el día de su coronación el 17 de septiembre de 1950.

La comitiva se dirigirá al camposanto por las calles Vicente Montesinos, Miguel Hernández, Maestro Juan Terol y Avenida del Silencio hasta entrar por la parte nueva del cementerio

Allí se celebrará una misa de campaña por los difuntos del municipio presidida por Fernando Ramón, obispo auxiliar de Valencia, y al finalizar la misma, la imagen de la Mare de Déu pasará por todas las calles del cementerio. Una vez finalizado, se regresará por Ramón Nef y Médico Soler hasta llegar a la ermita.

