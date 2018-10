El Hospital de Alzira tendrá un nuevo quirófano antes de que acabe el año La consellera, durante la visita al Hospital Universitario de la Ribera. / a. talavera La consellera Ana Barceló realiza un balance «satisfactorio» de los primeros seis meses pero destaca la necesidad de mejorar el aparcamiento ALICIA TALAVERA ALZIRA. Jueves, 18 octubre 2018, 00:40

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha visitado por primera vez el departamento de salud de la Ribera cuando se cumplen seis meses desde la reversión. El balance es «satisfactorio» gracias a los «avances logrados en el departamento de salud y en el hospital», ha manifestado la consellera. Entre estos avances está la mejora de los Puntos de Atención Continuada donde se está aumento el número de especialistas en Traumatología, Geriatría, Oftalmología y «alguna especialidad más porque se trata de acercar las especialidades a los ciudadanos y así no se colapsarán las urgencias de los hospitales», ha señalado Barceló tras recorrer todas las plantas del Hospital de la Ribera.

Esta visita también ha servido para que la responsable de sanidad tome nota de algunas demandas realizadas por el equipo directivo del centro hospitalario. Así se ha avanzado que antes de final de año se aumentarán los quirófanos y se contará con uno más, además de otros proyectos «para ampliar los espacios que están congestionados en estos momentos», ha anunciado Barceló. También ha podido comprobar que se debe mejorar el espacio de diálisis por lo que «seguiremos invirtiendo para llegar a la excelencia».

La necesidad de adecuar el Hospital de la Ribera a la gran demanda de esta área de salud que cubre a unos 300.000 habitantes la ha hecho patente también el alcalde de Alzira, Diego Gómez que ha afirmado que «se tiene que hacer una reestructuración interna para ampliar el número de camas. Una posible solución sería hacer una ampliación para sacar las consultas externas instalándolas en otro edificio y dejar aquí la atención hospitalaria».

Otro de los temas pendientes de solucionar es el de los accesos al hospital y la falta de aparcamiento. Sobre la segunda cuestión, Barceló ha mostrado su preocupación tras la visita y ha subrayado que «hay que resolverlo cuanto antes, no se puede estar dando vueltas cuando vienes aquí. Estamos en contacto con la Diputación para que pueda ceder un solar para habilitarlo para aparcamientos y esperamos dar pronto buenas noticias». Este solar situado en la zona norte del Hospital de la Ribera podría albergar unas 90 plazas más de aparcamiento y desde hace meses se están manteniendo conversaciones para iniciar los trámites.

En cuanto a los accesos, el Ayuntamiento de Alzira y la gerencia del Hospital de la Ribera están estudiando la posibilidad de eliminar la rotonda que está en la entrada principal del centro sanitario y que este tramo solo sea de un sentido. De esta forma, uno de los carriles sería para uso exclusivo de autobuses y los otros para vehículos privados y poder bajar a los pacientes.

«Al convertir este acceso en un solo sentido se evitaría el bloqueo de la entrada. Se debe hacer antes de que se pongan en marcha las nuevas líneas de bus de la Ribera ya que no queremos que los autobuses pasen por dentro de la ciudad y la parada sería justo en la puerta del Hospital», ha explicado Gómez.

Uno de los aspectos que se han criticado desde el cambio de gestión ha sido el posible aumento en la demora quirúrgica, un tema que no preocupa a la consellera: «Había una lista de espera que no era conocida y se ha hecho un esfuerzo tremendo de todos los equipos y no nos preocupa en estos momentos la lista de espera, preferiría que hubiese una lista cero pero estamos por debajo de otros departamentos».