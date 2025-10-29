Gritos de ¡Mazón, dimisión! en Xàtiva tras los 5 minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de la dana El alcalde, Roger Cerdà, resalta la solidaridad de los xativins que se acercaron hasta los pueblos cercanos de manera altruista a ayudar en la limpieza o que organizaron recogidas de material

Xativins y xativines de todas las edades se han concentrado ante las puertas de la Casa de la Ciutat para rendir homenaje y recordar a las 229 víctimas valencianas que perecieron hace un año, el 29 de octubre de 2024, como consecuencia de la barrancada.

En un acto organizado por el Ayuntamiento, con la presencia de representantes del gobierno local y de la corporación municipal, como el portavoz del PP y varios concejales del grupo municipal; así como de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad: Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, se ha guardado cinco respetuosos minutos de silencios, tras los cuales y gran parte de los asistentes han gritado: ¡Mazón, dimisión!.

Previamente, el alcalde, Roger Cerdà, en nombre del pueblo de Xàtiva, ha querido transmitir el pésame a los pueblos afectados y el compromiso colectivo «con la memoria de las víctimas» desde los valores como la cooperación, la responsabilidad compartida y la solidaridad.

Al respecto ha querido resaltar la «magnífica respuesta» de los vecinos de Xàtiva que de manera altruista no dudaron en ofrecerse para las tareas de limpieza en diferentes municipios afectados, más de 500; así como de las familias, asociaciones y colectivos de todo tipo que se organizaron recogidas masivas de alimentos y material.

Ampliar Arriba, ciudadanos de Xàtiva, durante la concentración. Abajo, concentración a las puertas del Ayuntamiento de Canals. B.G./LP

También ha agradecido la respuesta de los bomberos, la Policía Local, servicios de Emergencia y Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado por «su profesionalidad y vocación de servicio».

Al igual que en todos los Ayuntamientos de la Comunitat Valencia, donde hoy es el primero de los días de luto oficial, las banderas ondean a media asta, junto a una bandera desplegada en el balcón en apoyo al pueblo palestino.

Por otra parte, para esta tarde a las 20 horas, se ha convocado una nueva concentración a las puertas del Ayuntamiento por parte del Ateneu Popular de Xàtiva, para exigir la dimisión del president Mazón «por la negligente y criminal gestión de la dana». Piden llevar silbatos, peroles o cualquier instrumento que haga ruido y se hará sonar la alarma del Es-Alert que llegó tarde.

La práctica totalidad de los municipios desde los más pequeños a los más grandes han convocado para hoy, por la mañana o por la tarde, concentraciones para guardar un minuto de silencio en recuerdo y homenaje de las víctimas.