Grietas en la bóveda de la Merced Lunes, 19 noviembre 2018, 23:55

La parroquia de la Merced se ha visto obligada a reparar las grietas que habían aparecido en la bóveda barroca del templo. Los trabajos pudieron realizarse sin necesidad de alterar o cancelar los oficios religiosos gracias al empleo de un elevador móvil. El templo original pertenecía al convento mercedario de San Miguel, destruido por orden de Pedro IV de Aragón para que no sirviera de refugio a los unionistas, fue reedificado en 1358. Incendiado asimismo en 1707 durante la Guerra de Sucesión a la corona de España, los mercedarios no lograron reconstruirlo del todo hasta 1740. A la iglesia únicamente se le había restaurado la puerta principal en 2015 desde las numerosas reparaciones de tejado, campanario, revestimiento interior, etcétera que concluyeron en el año 2004.

Cerdà gana un traje de Russini. El momento más divertido de la gala a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer celebrada el pasado viernes en Xàtiva se produjo, como siempre, a la hora de la rifa de regalos de los distintos comercios y empresas que colaboran con la junta local para incrementar la recaudación y animar la velada. Y este año con mayor motivo porque se dio la casualidad de que el traje de Russini, donado por Russini Quality, la tienda de ropa para caballero fundada por el anterior alcalde, Alfonso Rus, y gestionada por su esposa y presidenta de la delegación setabense de la AECC durante muchos años, Begoña Ricart, y por su hija, Bárbara Rus, le tocó al actual regidor, Roger Cerdà.

Angulo paga cuotas ajenas. La asamblea de la agrupación socialista de Xàtiva en la que se ratificó por unanimidad la candidatura de Roger Cerdà a los próximos comicios locales también dio mucho de sí. Y no sólo porque a la nueva secretaria general, Xelo Angulo, y al no menos reciente secretario de organización, José Giménez, se les «olvidó» en su día abrir el plazo para la presentación de candidatos y, en consecuencia, el acto era un simple trámite, sino porque se notó la cantidad de mujeres que la también concejal de Bienestar Social ha incorporado a filas. Tan es así que una de ellas, muy conocida, por cierto, subió a la tribuna de oradores y queriendo hacerle una gracia a Xelo Angulo dijo que era tan espléndida que le había pagado las cuotas.

Jordi Estellés renuncia a repetir. El que no tiene el menor deseo de repetir como concejal y ya ha anunciado a sus correligionarios que no cuenten con él es el edil de Cultura. La experiencia vivida como aspirante a la secretaría local de la organización le quitaron las pocas ganas que tenía de continuar. No será, de todos modos, el único del PSPV en no repetir. Entre los integrantes de la nueva ejecutiva hay tantos aspirantes a un cargo que le va a costar a Angulo no hacer «bac i limpia» como en el truc.

El desterrado del caso Alquería. Ricard Gallego, jefe de gabinete del entonces presidente de la Diputación de Valencia y todavía alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, se ha convertido en uno de los principales perjudicados por la 'Operación Alquería'. Su cabeza es la única que ha tenido que sacrificar Rodríguez para recuperar, y de qué manera, el favor del PSPV. Gallego imparte desde hace unas semanas clases de valenciano en el IES Les Dunes, de Guardamar del Segura. Más lejos, autonómicamente hablando, del triángulo Xàtiva-Ontinyent-Llosa de Ranes en el que se movía el otrora periodista, imposible.

¿Cubiertas ajardinadas en lugar de tejas? Un vicio muy frecuente entre los concejales de parques y jardines es el de talar árboles, con independencia del estado de salud en que se encuentren, para reponerlos por ejemplares de otras o de las mismas especies con cualquier excusa, para la satisfacción de los proveedores. Y hay que reconocer que Pilar Gimeno no ha caído en él. Todo lo contrario. Ha escatimado tanto por este lado que aún no ha repuesto las ancestrales bajas de plataneros existentes en la alameda, aunque mucho nos tememos que eso no es culpa suya sino del concejal de Feria, que no quiere que ningún obstáculo constriña el recinto ferial permanente, antes paseo. En cambio días atrás organizó unas jornadas, «Cubiertas ajardinadas, solución local a los episodios de lluvias torrenciales», de lo más curiosas por cuanto son contados los edificios del centro histórico que admitirían este tipo de solución, y el tripartito ha hecho bandera de la rehabilitación del casco antiguo. Y, lo que no es un grano de anís, entre las asignaturas pendientes de su camarada Cristina Suñer figura la culminación de los trámites necesarios la reparación del tejado del inmueble que amenaza con arrastrar la Casa de la Juventud en su caída.

Pecharán con lo que venga. Las fundadas denuncias que ha realizado la portavoz del Partido Popular María José Pla en el sentido de que las obras de cubrimiento de la piscina de Les Pereres carecen del menor estudio de costes de mantenimiento y de tasas de uso que se tendrán que aplicar para que el servicio no resulte excesivamente gravoso tienen una explicación. El equipo que preside Cerdà por supuesto que tendrá que asumir el déficit, sea cual sea, puesto que las tarifas serán políticas. El Ayuntamiento de Vilafamés (La Plana Alta) tampoco miró más allá cuando construyó la suya, descubierta, y ha tenido que convocar un concurso para reparar los importantes desperfectos que presenta la losa y otros elementos de la pileta.