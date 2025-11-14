Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la representación de Nabucco. LP

El Gran Teatre acoge este viernes la ópera Nabucco

Más de 70 artistas dan vida a la producción de la compañía LG Artist Management con la Orquesta y el Coro de la Ópera Nacional de Moldavia |Aún quedan entradas disponibles

R. X.

Xàtiva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:03

El Gran Teatre de Xàtiva acogerá este viernes 14 de noviembre a las 19.00 horas la representación de la ópera Nabucco, una de las obras más emblemáticas del compositor italiano Giuseppe Verdi, en una producción de la compañía LG Artist Management bajo la dirección de Leonor Gago Cueto y con la participación de Luis Cansino, Jorge Tello, Pedro Carrillo, Iaia Tso y Olga Perrier, acompañados por la Orquesta y el Coro de la Ópera Nacional de Moldavia en una propuesta escénica de gran formato que reunirá a más de setenta artistas sobre el escenario.

La ópera, estructurada en cuatro actos, marca el inicio de la consolidación de Verdi como compositor y narra la conquista de Jerusalén por el rey babilonio Nabucco y el exilio del pueblo judío, con una trama que se centra en la rivalidad entre el monarca y su hija Abigaille, decidida a usurpar el trono de Babilonia, un relato que combina el conflicto político con la pasión y la ambición de sus protagonistas en un contexto histórico de gran intensidad dramática. La representación será en italiano con traducción simultánea al castellano.

La apuesta de la Concejalía de Cultura cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura (programa PLATEA) y pretende acercar este género a todo tipo de público.

El precio de las entradas es de 22 euros para el público general y de 20 euros con descuentos. Aún quedan todavía quedan disponibles, que pueden adquirirse a través de la web del Gran Teatre de Xàtiva (www.granteatre.com).

