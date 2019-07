El 'gran' sitial de la Seu Miércoles, 31 julio 2019, 00:19

No deja indiferente el nuevo sitial de la Seu, ni por su tamaño ni por su diseño y por ello ha provocado las críticas entre los que algo saben de arte. De «hortera» y «del pomposo más pueblerino» lo ha catalogado Mariano González ya que este asiento tapa el altar y el ábside de la Colegiata. Unas críticas que se han extendido a los responsables políticos catalogándolos de «paletos».

Ojo al convento... y al Palau d'Alarcó. El alcalde de Xàtiva se reunió con la consellera Gabriela Bravo y el subsecretario del departamento, Antonio Llorente, para reemprender las gestiones tendentes a la construcción del nuevo, si se quiere, palacio de justicia. Cuestión en la que deberá perseverar porque las palabras se las lleva el viento y es mucho el dinero que hará falta -se habla de 9 millones- para llevar a cabo las obras. Sin contar los que serán precisos para restaurar y acondicionar el resto del monasterio. Y, desde luego, emprender los trabajos de mejora que precisa el Palau d'Alarcó para no terminar de ponerse a tono con el estado que presenta el resto del centro histórico de la ciudad.

1,8 multas al día por ruido. Albricias. La policía local de Xàtiva ha inmovilizado 16 motocicletas y ciclomotores y expedido 64 denuncias por exceso de ruido en los últimos cuatro meses. Lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta lo ocurrido en los periodos precedentes. Y que, de ser así, significa que empezaron a imponerse en las postrimerías cuando las competencias en esta materia estaban todavía repartidas entre los cuestionados M.A. Lorente (EU) y Mariola Sanchis (PSPV). Pero no constituye un motivo de encomio porque hay otra forma de interpretar estos datos. Y es que arrojan una media de 1,87 multa al día, cuando ésta vendrá a ser la media de tubos de escape trucados que viene a cruzar el eje Gregorio Molina, Vicente Boix y Abu Masaifa cada cinco minutos en cuanto llega el buen tiempo. En cualquier caso es de esperar que estas cifras mejoren ahora que las riendas del tránsito y de la policía local están en manos de un solo edil, Giner Company, y que al consistorio no le duelen prendas presumir de que posee sonómetros homologados y calibrados por el Ministerio de Industria, extremo que estaba empezando a ser puesto en dudo por el personal.

Multas a manteros y clientes. Por si aporta algo de luz al debate suscitado a raíz de las declaraciones del concejal de Seguridad Ciudadana Juan Giner sobre que se perseguirá la venta de falsificaciones en la feria. Los agentes de la policía local de Peñíscola, localidad más turística que comercial a diferencia de Xàtiva, donde los factores se invierten, se ha incautado 7.000 artículos ilegales durante este mes y ha impuesto 21 multas a vendedores y compradores. El recién reelegido alcalde, Andrés Martínez (PP), declaraba a Efe que es necesario que la gente se conciencie de «la falta de garantías que ofrece la venta fraudulenta» y que no se perpetúe «la situación de vulnerabilidad y falta de derechos de compradores y vendedores».