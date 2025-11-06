Un gran árbol y una zona ajardinada en la futura plaza Luis Suñer de Alzira El Ayuntamiento presenta el proyecto para convertir el solar de la antigua gasolinera en un espacio verde

El Ayuntamiento de Alzira ha presentado el diseño de la nueva plaza de Luis Suñer, un proyecto que recupera el solar de la antigua gasolinera situada en la confluencia de la avenida Luis Suñer y la calle Riola.

El proyecto nace con la voluntad de rendir homenaje a la figura del empresario alcireño y de dotar a esta zona de un entorno amable, accesible y sostenible. El diseño organiza el espacio en diferentes áreas de estancia, vegetación y recorrido, y genera una plaza abierta hacia la avenida principal y más protegida hacia la calle Riola. En la esquina se ha plantado un árbol de gran porte como elemento simbólico, donde se ubicará el busto de Suñer, mientras que el resto del ámbito se ajardina con vegetación y especies autóctonas, que favorecen la visibilidad, sombra y confort ambiental. También se ha intentado tener en cuenta las nuevas necesidades derivadas de la emergencia climática, teniendo un alto porcentaje de la superficie ajardinada y permeable, para disminuir la escorrentía del agua de lluvia.

El proyecto incorpora dos recorridos principales peatonales: uno que garantiza el acceso y salida de los vecinos del edificio colindante que recae sobre la plaza, y otro que conecta la calle Riola con la avenida Luis Suñer, que prevé la futura creación de un paso de peatones que mejore la conexión transversal del barrio.

Con el fin de fomentar la movilidad sostenible, se ha dispuesto un aparcamiento para a bicicletas integrado en el diseño de la plaza, dada la demanda existente en el mismo punto de la ciudad. La plaza se concibe así como una nueva zona verde en el tejido urbano, un espacio de convivencia, memoria y futuro.

El concejal de Hacienda, Contratación y Urbanismo, Andrés Gomis, declara que el diseño de la nueva plaza ha querido recoger las necesidades y demandas del vecindario del barrio, a través de distintas reuniones mantenidas durante estos meses. A partir de este diseño, se está trabajando en la elaboración del proyecto de cara a poder hacerlo durante el próximo año.

Por su parte, el alcalde, Alfons Domínguez, ha destacado que «después de muchos años y de muchas gestiones, conseguimos cerrar una etapa y acabar con la contaminación del suelo de este espacio. Ahora, avanzamos junto al vecindario en lo que será una esta nueva plaza, una zona verde que servirá de homenaje a la figura de Luis Suñer y un lugar de encuentro y convivencia para el vecindario. Al ser un espacio con sombra, funcionará como refugio climático de exterior. Este proyecto simboliza la transformación de este solar, en un lugar lleno de vida para el barrio, que representa el modelo de ciudad que queremos: más verde, más amable y pensada para las personas».

De esta forma comienza la última etapa para acabar con los problemas generados en este punto durante décadas. Después de veinte años con problemas de contaminación del suelo, el Ayuntamiento de Alzira adquirió el terreno e inició las gestiones necesarias para conseguir su descontaminación. Este proceso, que culminó a finales de 2024, ha permitido recuperar un espacio que había sido declarado como el primer suelo contaminado de la Comunitat Valenciana, y que ahora se transforma en una nueva zona verde y de convivencia ciudadana.

