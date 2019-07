Ni una gota en 38 días María Beltrán, Francisco Pallás y J. Giner Company, en la cena benéfica del Rotary Club de Xàtiva. Martes, 2 julio 2019, 00:55

Pese al calor de los últimos días, la temperatura media de Xàtiva se situó el pasado mes de junio (23,6º) un 0,8º por debajo que la media de los últimos cinco años (24,4º), manteniéndose por tanto la tónica de mayo (19,5º frente a 20,2º). La temperatura más alta (39,2º) la registró el observatorio que J. Doménech Prats posee en el entorno de la plaza de toros a las 18:38 horas del día 29 y la mínima (12,6º), a las 7:09 del día 12.Lo que sí que fue junio es muy seco, pues mientras las precipitaciones acumuladas en mayo (19.4 mm) fueron de 7.80 mm más que la media del quinquenio (11.6 mm), en junio no cayó una gota, cuando lo normal en el periodo mencionado es que vengan a caer unos 27,6 mm. De hecho no ha llovido desde hace 38 días. Aunque no hay que alarmarse porque estas diferencias se atenúan en el acumulado anual: 234.0 mm en el primer semestre de 2019 frente a los 240,2 mm registrados en 2018. Una cantidad que equivale al 48,9% de la media de lluvia caída anualmente sobre Xàtiva en el último quinquenio, y que se sitúa en los 478.2 litros por metro cuadrado. Y, por último, la mayor racha de viento sopló a las 15:11 del día 5 a una velocidad de 53,7 km/h.

El vocalista forma un dúo. No amainan las críticas que el PSPV está recibiendo en la red por formar un dúo con Ciudadanos en lugar de actuar como vocalista, tal como anunció al principio. Los reproches que le formulan desde su flanco izquierdo van de lo irónico -¿Se puede hablar ya de un gobierno PSPV-Cs?- a lo sardónico -A Roger le llaman 'Rusger' por cargarse algunas de las iniciativas promovidas por los partidos que gobernaron con él durante el cuatrienio anterior-, pasando por lo ideológico. Se interpreta como un «giro a la derecha» tanto el acuerdo de Cerdà con Ciudadanos como la contratación de la exeurodiputada de Cs Carolina Punset como asesora de Ximo Puig.

Giner y Beltrán, con los rotarios. Los nuevos concejales de Seguridad Pública y Fallas, señores Juan Giner y María Beltrán, respectivamente, ambos militantes de Ciudadanos, asistieron días atrás a la cena organizada por el Rotary Club de Xàtiva a beneficio de Acofem-13 y Aspromivise. Una gala que constituyó el segundo acto benéfico organizado por los rotarios setabenses en las últimas semanas. El primero, como se recordará, fue la inauguración del monumento erigido a sus expensas en una de las rotondas de la entrada de Xàtiva. Una llamativa creación que alude precisamente al sentido de la solidaridad latente en la ciudad.

Para que luego digan del PP. La organización popularista local redifundió un mensaje de la central el Día del Orgullo Gay en el que expresaba su creencia en «la igualdad real y efectiva de oportunidades para todos»; hacía votos «por la tolerancia y el respeto» y concluía deseando una feliz jornada a los celebrantes. Un pronunciamiento en las antípodas del de Vox. Partido que se preciaba de haber impedido con sus votos que saliera adelante una declaración de las Cortes en apoyo de este colectivo. «Un colectivo que -para esta formación- está financiado de manera partidista con el dinero de nuestros bolsillos».

Caza de brujos en perspectiva. De un extremo a otro. «Hay que denunciar a los puteros». Así de tajante se pronunció la hasta hace poco concejala de la Mujer al enterarse del revuelo que se formó en la tribuna de Xateba al correrse la voz de que existe un lupanar en «el centro histórico». «Hemos estado siguiendo este tema durante toda la pasada legislatura», deslizaba Cesca Chapí para justificar su tardanza en pronunciarse a este respecto. Y la conclusión a la que han llegado es que «no debemos mirar a otra parte». Lo dicho: «Hay que denunciar a los puteros».

Patiño pasea su arte por Londres. Vicente Patiño ha estado representando a la cocina valenciana en los actos organizados en Londres con ocasión del Día Mundial de la Tapa. El cocinero setabense elaboró para la ocasión un salpicón de 'llisa', tomate y almendras que, en opinión de su autor, el por lo demás propietario del restaurante Saiti, «fascinó» a cuantos tuvieron oportunidad de probarlo.

Torregrosa publica libro. Al profesor Vicent Torregrosa Barberà no hay quien le pare. Lleva tantos años investigando la organización escolar y la política educativa en la España contemporánea y, muy especialmente, en Xàtiva y su área de influencia, que los libros ya le salen de corrido, como si fueran cerezas. Aún no ha salido de la imprenta de la Institució Alfons el Magnànim una obra sobre Juan Bautista Puig Crespo, un maestro republicano setabense del s. XIX que murió siendo director de la Casa de Beneficencia de Zaragoza, y ya tiene en listo para entrar en máquinas otro jugoso ensayo acerca de cuyo contenido no es prudente hablar de momento. Salvo, quizá, para señalar que aborda un periodo histórico más reciente.

Un Felipe V atormentado. Los setabenses no se deberían perder 'Cambio de reinas', un drama histórico que narra la doble boda acordada entre las coronas de España y Francia. El enlace del hijo de Felipe V, el futuro Luis I, de 15 años, con Luisa Isabel de Orleans, de 12, por un lado, y del rey francés Luis XV, de 11 años, con la infanta Mariana Victoria de Borbón, de 4, por otro. En principio porque es una película deliciosa y después porque la novela de Chantal Thomas muestra a un Felipe V atormentado y arrepentido de cuantos atropellos e injusticias ha tenido que cometer. ¿Sólo durante la guerra de la Cuádruple Alianza? Es evidente que lo perseguían ambas monarquías al unir en matrimonio a sus respectivos vástagos era poner fin al conflicto bélico que les había enfrentado. Pero la frase que la escritora pone en boca del fundador de la dinastía reinante actualmente en España sirve igual para esa contienda que la de Sucesión: «Cualquier cosa es mejor que la masacre vivida. Cada muerto de la guerra que me trajo aquí se me aparece por la noche». «Tendré que pagar por ello», exclama el monarca antes de comenzar a flagelarse.