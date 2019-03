El Gobierno sentencia al jabalí Miércoles, 20 marzo 2019, 00:12

Malas noticias para quienes se indignaron con los cazadores por la aparición de una cabeza de jabalí recién cortada en la ciudad de Xàtiva. El ministro de Agricultura, el valenciano Luis Planas, acaba de anunciar la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para reducir la superpoblación de jabalíes existente en algunas zonas. A los daños que ocasionan los cerdos salvajes en los campos y los accidentes circulatorios que están provocando al invadir inopinadamente la calzada se viene a sumar la preocupación por las plagas que pudieran propagar. Dinamarca ha levantado una valla de 68 kilómetros de longitud y 1,5 metros de altura para impedir que los jabalíes alemanes expandan al peste porcina africana y pongan en peligro una de las principales industrias del país, la chacinera.

Las ideas del COR. Lo ha hecho. Al igual que la Mancomunidad de Municipios de La Costera y La Canal, el Consorcio de Residuos no ha podido resistir la tentación y también ha convocado un concurso de fotografía fallera. Una idea original 'de la botiga El Poal' magníficamente dotada, como no podía ser de otro modo en quién dispara con pólvora no de rey, sino de contribuyente. El autor de la mejor instantánea que promueva todo lo que ustedes pueden imaginar y un poquito más recibirá una cámara de última generación sumergible.

Si estamos para qué vamos a Moscú. La noticia de que Xàtiva está presente en los pabellones que el Patronato Provincial de Turismo (Diputación), Turisme Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana) y Turespaña (Gobierno) han llevado a la MITT de Moscú nos ha dejado aún más intrigados de lo que estábamos. Si la corporación se ocupa de difundir los encantos setabenses en la capital rusa desde hace cinco años y los demás organismos autonómicos y estatales desde Dios sabe cuándo, ¿se puede saber qué cabra les compró Mariola Sanchis a los seis hijos de la madre Rusia que estuvieron en Xàtiva días atrás? Y, repetimos: ¿cuánto nos costó todo?

Reaparece el museo de Montsant. Gracias a la locuacidad de uno de los expedicionarios hemos tenido ocasión de conocer la lista de setabenses que fueron invitados a visitar el museo que Inelcom posee en su fábrica de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a principios de mes. Así como la identidad de los directivos de la planta setabense que les acompañaron e incluso qué tipo de agasajo gastronómico les brindó el personal de Montsant. Por no hablar de cómo volaban los botellines de cerveza: «s'exhaurien en un tres i no res». El por qué de esta excursión es lo único que no nos explicó el facundo cronista del viaje. ¿Obedecía a un agradecimiento por los apoyos dispensados al frustrado proyecto de museo a construir a un lado y otro de las murallas de levante, en unos casos, y a una captación de adhesiones, en otros? ¿A una vuelta de la burra al trigo, tal vez? La proximidad de las elecciones y un posible cambio en la correlación de fuerzas existentes actualmente en el ayuntamiento de la capital de la Costera aportan un halo de intriga a la última iniciativa del promotor de la obra. Un Vicente Quilis que no sólo hizo las milicias con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Con frecuencia comparte sus tácticas civiles.

Otro galardón para Barberà. El poeta y actor setabense Elies Barberà ha ganado la XXXIX edición de los Premios Literarios Vila de Benissa en la modalidad de poesía con la obra 'Balada en mig del bosc'. Con anterioridad, Barberà Bolinches, que es licenciado en Filosofía y Arte Dramático, se alzó con el Premi Senyoriu d'Ausiàs March por 'Mata-rates (i altres vicis)'; Les Talúries, por 'Equilibrista'; Ibn Hafadja, por 'Zoo'; el Ausiàs March de poesía por 'Allà on les grues nien', y el Jaume Pons por la sátira 'In faculis'.

El nuevo ambulatorio enfrenta a PSPV con Esquerra Unida. La cesión de la parcela de 1.000 metros cuadrados anexa al CPEI Teresa Coloma para la construcción de un segundo centro de salud no ha sido bien recibida del todo en el ámbito educativo y vecinal. El alcalde se ha tenido que oír cómo hasta sus socios de Esquerra Unida le hacen notar que para descongestionar el ambulatorio existente en la calle de Ausiàs March se va a saturar un barrio donde ya hay dos institutos de enseñanza secundaria, el Josep de Ribera y La Costera, y un colegio, cuyo huerto escolar va a desaparecer con la obra. Área que pertenece a Esquerra Unida.

Un cuarto escalón turístico. ¿Tendrá narices la cosa? La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de La Costera y La Canal María José Tortosa pretende crear otro patronato de turismo. Y van... Todo comenzó cuando acudió a Fitur en el año 2018 «y vio que todo era bueno», como se dice en el Génesis, especialmente para los cargos públicos. Así que a la vuelta anunció, poco más o menos, que la Mancomunidad de la Costera-La Canal tenía el mismo derecho que el Gobierno, las autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos a pasar unos días de asueto en Madrid a la salud del contribuyente. Este año repitió la experiencia. Y volvió igual de satisfecha que la primera vez. Pero notó que le continuaba faltando algo. Una excusa, una percha que justifique la presencia de una amplia representación de ambas comarcas en la capital de España los días que haga falta. Y ya tiene la solución: montar el patronato de turismo que faltaba para el duro. Y a vivir, que son dos días. Como para comarcalizar la Comunidad Valenciana, como pretende el Consell botánico, está el patio.