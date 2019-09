Els Gegants de l'Alcúdia estrenan marcha compuesta por Dani Miquel La tradicional entrada de l'Alcúdia. / lp La composición es un regalo que el músico ha hecho cuando se cumplen 40 años de su participación en el acto de la entrada REDACCIÓN ALZIRA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:40

Dani Miquel tenía 12 años cuando, por primera vez en su vida, salió de dolçainer en la Entrada de la Mare de Déu de l'Oreto, acompañando al baile de la Carxofa. «Sólo me sabía esa cancioncilla -comenta el músico de l'Alcúdia- y la toqué en la Entrada y después durante un año entero allá donde iba y me pedían que tocara algo con la dolçaina, tocaba la misma». Dani comentó que a la gente no le importaba, «lo que querían era escuchar la dolçaina, que en esa época era muy difícil encontrar gente que la tocara».

Desde ese día, el 7 de septiembre de 1979, han pasado 40 años y la vida de Dani Miquel ha dado muchas vueltas. Ahora se sabe muchas más canciones de dolçaina, y de muchos otros instrumentos. Ahora, su vida está unida a la música, es uno de los músicos valencianos más populares, su nombre es bien conocido por grandes y pequeños y sus actuaciones seguidas por miles de familias allí donde va.

Y este año, para celebrar ese aniversario de su primera participación en la Entrada, Dani Miquel ha compuesto una marcha para los gigantes que participan, que representan los personajes de Violant de Hungría y Jaume I, y que hasta ahora habían desfilado, pero nunca habían «bailado», con lo que el evento será una novedad para propios y extraños. Para esta primera ocasión se ha pedido la ayuda de los gigantes de Burjassot, que ya han venido a l'Alcúdia a ensayar la nueva marcha con los gigantes roscans.

El mismo Dani Miquel será el encargado de acompañar a los gigantes hoy jueves 7, rememorará los 40 años de participación en la Entrada de la Mare de Déu de l'Oreto pero con música propia y acompañando los elementos más grandes de la consueta, que hasta ahora no tenían una melodía propia.