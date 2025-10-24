Gastronomía, teatro, música y deporte para disfrutar del fin de semana en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida Anna acoge la II Feria Gastronómica de la comarca mientras que en Montesa, Bocairent y la Pobla del Duc se podrá disfrutar del atletismo

B. González Xàtiva Viernes, 24 de octubre 2025, 22:08 Comenta Compartir

Amplio programa de actividades por los diferentes municipios de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés para disfrutar del fin de semana. En esta última, este sábado los municipios que la conforman celebran en Anna la segunda edición de la Feria Gastronómica comarcal después del éxito que tuvo el año pasado en Bicorp. Todos los productos que la tierra podrán degustarse, además de participar en recorridos turísticos por el municipio, presenciar demostraciones y participar en diferentes talleres donde la cocina y los platos de la tierra son los protagonistas, como el arroz al horno.

Tres son los municipios que ofrecen la opción del deporte este fin de semana. El sábado la cita está en la Pobla del Duc, con la Volta a Peu en su XX edición, organizada por el Club d'Atletisme Centcames y el Ayuntamiento. La actividad para los menores comenzará a las 17.30 horas y una hora más tarde para los adultos.

El domingo las citas están en Montesa y en Bocairent. En el municipio de la Costera será la XVI edición de la Pujada al Castell, con 8 kilómetros por delante. La carrera comenzará a las 10 horas. En Bocairent se celebra la X Trail, de 23 kilómetros y con salida a las 9 horas.

Patrimonio y teatro

Los amantes de la historia y el patrimonio cultural tienen su cita en La Font de la Figuera el domingo, con la visita guiada programada, a L'Altet de Palau, el Yacimiento de la Edad de Bronce. Los que prefieran el teatro, podrán acercarse también el domingo a Llosa de Ranes. Dentro de la XXXI Mostra de Teatro, se representará la obra 'A les Fosques', del grupo Comuna Cabià Teatre. A las 19 horas en el Centre Cìvic.

En Ontinyent, la propuesta es familiar con el festival 'Tic Tac en el Parque«. Durante todo el fin de semana, el parque de las Mamás Belgas acogerá juegos, talleres, espectáculos infantiles y música, desde las 11 de la mañana y hasta las 20 horas el sábado y las 18 horas el domingo.

En Xàtiva la cita doble es el sábado, con animación sociocultural por las calles comerciales del centro, con motivo del Día del Comercio Local y por la tarde a las 18 horas tendrá lugar la final del VIII Certamen de Jóvenes Cantautores MIL Discover 2025, en el Centro Cultural Xàtiva. Los jóvenes compositores se repartirán 2.700 euros en premios.