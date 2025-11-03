La Fundación Limne se alía con una multinacional de Benifaió para restaurar el barranco del Tramusser Roquette trabajará para revitalizar el espacio natural y preservar su biodiversidad

La planta de Roquette en Benifaió y la Fundación Limne han sellado una alianza estratégica para la restauración, conservación y mejora de varios tramos del Barranco del Tramusser, un ecosistema fluvial vital que atraviesa los municipios de Picassent y Benifaió. Este proyecto nace con el objetivo de revitalizar un espacio natural que enfrenta desafíos como la presencia de especies exóticas invasoras y la gestión de escorrentías urbanas.

El Barranco del Tramusser, que recibe aportaciones del Barranco dels Huit Ulls y de zonas urbanizadas, presenta tramos encauzados en su paso urbano para prevenir inundaciones, mientras que en áreas rurales sufre la degradación causada por especies invasoras.

Las acciones principales del proyecto incluyen la recuperación de especies autóctonas, la limpieza de residuos en las riberas para mejorar la calidad del agua y la promoción de una custodia compartida del barranco. Esta última se logrará a través de programas de educación ambiental y voluntariado, buscando involucrar activamente a la ciudadanía en el cuidado de su entorno. El objetivo es reforzar la resiliencia de las formaciones de ribera y su biodiversidad asociada mediante el seguimiento, la conservación y la restauración del ecosistema.

«En Roquette creemos firmemente en la fuerza de colaborar con expertos de las zonas para que puedan seguir realizando su tarea y hacer posible así iniciativas que tengan un impacto positivo en el planeta», ha declarado Fernando Escandell, responsable de Medioambiente en Roquette en Benifaió. «La colaboración con Limne nos permite preservar un espacio fluvial importante de nuestro municipio y que tiene algunos problemas de conservación. Esta iniciativa responde a nuestro compromiso con el cuidado del planeta y la protección de su agua, así como a nuestro compromiso de contribuir a un planeta más sostenible».

El proyecto dará inicio con una fase de información y escucha activa a la ciudadanía. Se organizarán jornadas lúdicas para estudiar el estado de las aguas y realizar seguimientos de la biodiversidad. A través de la cartografía social, una metodología participativa, se recopilarán las percepciones, conocimientos y experiencias de los habitantes sobre su territorio. Esta herramienta permitirá una comprensión profunda de las relaciones entre los actores sociales y su entorno, facilitando que los promotores del proyecto puedan alinear sus acciones con las expectativas de la comunidad.

Por su parte, Sales Tomàs, directora de la Fundación Limne, ha afirmado que «la colaboración con Roquette, nos ayudará a alcanzar gran parte de nuestros objetivos y podremos ahondar en la conservación de uno de los hábitats más castigados y desconocidos por el público: los barrancos mediterráneos».

El acuerdo entre Roquette y la Fundación Limne cuenta con una periodicidad de un año prorrogable y representa un paso significativo hacia la recuperación y valoración de los barrancos mediterráneos, promoviendo la sostenibilidad y la participación ciudadana en la gestión de sus recursos naturales.

