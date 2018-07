Una fuga de agua de 20 años La lavadora fue llevada a peso al jardín Selgas-Marín. Lunes, 23 julio 2018, 23:53

No menos de 20 años, según los vecinos, tendrá una gran fuga de agua que, como muere en el alcantarillado de la calle del Canónigo Cebrián, no ha quitado el sueño a ningún consistorio a pesar de los repetidos avisos que se le han dado. Y lo malo es que para confirmar su existencia y calibrar su gravedad no es preciso alquilar ningún robot ni contratar ningún dron. Basta con acercarse a la tapa situada frente al horno de Rico a cualquier hora del día o de la noche y prestar un poco de atención. El chorro que se está echando a perder ha de ser enorme. Como enormes pueden ser los daños que esté causando el escape en el subsuelo.

Cebrián identifica un Perea en México. Josep Ll. Cebrián i Molina cree haber descubierto otra obra del Mestre de Perea, autor, como se recordará, del desaparecido retablo de la ermita de Santa Ana. Se trata, en su opinión, de un san Cosme que el museo de Arocena (México) expone como un san Lucas. El historiador setabense aún va más allá y precisa que dicha tabla ocuparía la calle lateral izquierda de un retablo y que tendría como contrapunto a un san Damián en la calle de la derecha. En su opinión el catálogo de dicha institución lo considera acertadamente obra de un anónimo valenciano del s. XV y, aunque habla de está hecho al temple con hojas de oro, olvida mencionar que es un óleo. Como se recordará, Cebrián no dudó en afirmar semanas atrás que el nacimiento que se ha subastado en Madrid como una tabla perteneciente a la escuela del Mestre de Xàtiva también pertenecería, en realidad, al Mestre de Perea.

El único edificio sin climatizar. Lo de la «mejora de la envolvente energética» del Museo del Almudín anunciada por el concejal del ramo es un eufemismo de lo más ingenioso. A pesar de que los cambios de temperatura perjudican a todas las obras de artes, excepto a los objetos tallados en piedra, cerámica o metal, es el único edificio municipal que nunca ha tenido aire acondicionado. A nadie le ha importado demasiado que durante los meses de julio y agosto las piezas expuestas en la planta baja del antiguo Banco de España estuvieran a 28º y las de la superior a 32º, por no hablar de los más de 30º que se alcanzaban en la sala del Almudín dedicada a las obras cedidas por el Museo del Prado. Es decir que o van a climatizar las instalaciones de una dichosa vez o van repartir abanicos entre los visitantes para que no se desmayen, como ha ocurrido en alguna ocasión. Por lo que convendría que aclararan de qué tipo de mejora hablan.

Se cuenta la anécdota de que durante un acto oficial hacía tanto calor en el vestíbulo del edificio recayente a Corretgeria que Alfonso Rus, harto de resoplar y de aflojarse el cuello de la camisa, se volvió hacia Eduardo Tormo y le dijo: 'Xè, poseu l'aire!" A lo que éste le contestó: "Quin aire?'

Isabel II no durmió en Xàtiva. Las publicaciones oficiales deberían ser más escrupulosas a la hora y se han detectado ya escritos en publicaciones municipales en internet donde se afirma que la reina Isabel II se hospedó en la casa de los señores de Estubeny, también conocida como de los Ferriol, Llaudes y Guardamino. Y no es verdad. Lo que dice la carta que figuraba expuesta en el Almudín junto a la cama de las águilas es que el Ayuntamiento de Valencia le pedía a Rafael Llaudes, que a la sazón residía en Valencia, que se la dejara para que descansara en ella la reina durante su estancia en el Palacio de Cervelló del Cap i Casal. Vamos, que Isabel II no 'va sojornar' en Xàtiva, que diría Ximo Corts.

Confunden adjetivos con sustantivos. Al ayuntamiento en general y a los concejales Miguel A. Lorente y Alfred Boluda, que tanto empeño puso en cambiar los rótulos de las calles de la ciudad, en particular, se lo repetimos. Al polígono industrial situado al norte de Xàtiva no pueden llamarlo de l'Estret porque lo que era estrecho -adjetivo- era el camino de Santa Ana: Camí estret de santa Anna. No como el lugar por donde discurría el antiguo camino de Alicante, ya que en este caso el estrecho es sustantivo: Estret de les Aigües.

Incivismo en el jardín de un benefactor. Una vieja lavadora de tambor frontal apareció tirada la mañana del pasado día 19 en el jardín de Selgas-Marín. Se desconoce cómo llegó allí, pero su sola presencia explica por qué las escaleras de acceso a este hermoso rincón ajardinado de la ciudad están tan melladas. Con frecuencia son sometidos a salvajadas sin cuento. Se da la paradoja de que esta muestra de incivismo se cometió en un lugar que honra la memoria de un matrimonio, el formado por Fortunato Selgas Albuerne y Mª Marín Gisbert, que dio grandes muestras de lo contrario.