«Do fueres, haz lo que vieres»

Un informe publicado por la prensa castellonense indica hasta qué punto los partidos actúan en función del mercado. El PSPV votó a favor en los 16 municipios de la provincia de Castellón donde la celebración de espectáculos taurinos fue sometida votación, uno más que el PP, que no tiene representación en Teresa. Más llamativo es, de todos modos, el caso de Compromís, que aunque carece de concejales en siete de las poblaciones, votó a favor en tres, se opuso sólo en dos -las más grandes: Castellón y Vila-real- y se abstuvo y no se definió en otros tantos. Ciudadanos, por su parte, votó a favor en dos de los ocho pueblos en cuyos consistorios está presente, en contra y abstención en uno y no se definió en cuatro.

La serie está completa hasta 1535. Un especialista nos hace notar por qué los 'quinque libri', los cinco libros sacramentales de bautismos, confirmaciones, matrimonios, óbitos y cumplimiento pascual de las parroquias de San Pedro y de la Merced y Santa Tecla comienzan en 1775, como señalábamos la semana pasada. Este es el año en que entró en vigor el decreto de erección de ambas parroquias dictado el 15 de noviembre de 1774 por el arzobispo Francisco Fabián y Fuero. Lo cual no significa que no haya constancia de las personas nacidas, casadas y muertas en esas barriadas de la ciudad entre 1535 y 1775, sino que están inscritas en el registro de la Seo. Colegiata de la que continuaron siendo un vicariato y de cuyo decanato continuaron recibiendo los emolumentos.

11.000 personas en 1774. Un dato curioso del decreto arzobispal antes mencionado es que justifica esta descentralización tras «la unión que se hizo de la cura de esta canongía» en el año 1585 para engrandecer el esplendor de Santa María en una cuestión demográfica. La «continuada inclinación de las gentes a domiciliarse en dicha ciudad -indica-, poblada al presente de quasi tres mil vecinos y once mil personas de comunión», aconseja establecer «los ministros necesarios» en aquellos lugares «que ya sirvieron en lo antiguo de yglessias filiales a la matriz, con división de límites y colonias».

Una elegante negativa eclesial. La cuestión es que aquellos que accedan a los archivos de las distintas parroquias de Xàtiva (http://www.arxparrvalencia.org) y tengan la paciencia de interpretar la caligrafía en la que están escritos los documentos hallarán perlas como ésta. La diplomática si no vaticana manera con que el canónigo racional Vicente Soler le comunica al prior de los carmelitas que no le piensa pagar el coste de un día del novenario que va a celebrar con ocasión de la inauguración de la nueva iglesia: «El Muy Ilustre Cabildo queda sumamente mortificado de no poder servir al padre maestro reverendo en lo que se pide en el memorial».

Un enero frío y seco. El pasado mes de enero fue mucho más seco y frío que la media de la estación. Las precipitaciones registradas entre el 23 y el 29 de enero únicamente afectaron a la mitad norte de la península. Y las lluvias generalizadas del 30 de enero, que duplicaron los valores normales en el norte de Castellón, pasaron de largo por Xàtiva, donde apenas cayeron 0,4 mm, lo que representa un 0,9% de la suele recogerse por estas fechas, 45,5 mm. La temperatura media del mes, 10,4º, también fue 0,9º más baja que la media habitual, 11,3º.

La solución era recuperar la piscina Murta. Aún celebrando poder contar a partir de la fecha en que se inaugure de unas instalaciones donde poder entrenar a diario, el presidente del Club de Natació Xàtiva Antonio Herrero hizo a Félix Lluch unas declaraciones que desnudan la gestión deportiva del actual y del anterior gobierno municipal. Aseguró que la profundidad del vaso de Les Pereres no es apta para la celebración de competiciones oficiales para mayores de 12 años. Toc. Y que lo lógico habría sido recuperar la piscina Murta para la práctica de este deporte. Toc.

Ni un mal autorretrato con Cantó. La bisoñez de la organización local de Ciudadanos de Xàtiva se nota hasta cuando presumen de haber hecho algo. Un reducido grupo de militantes, entre los que se encontraban el concejal Juan Giner y el expresidente de la Junta Local Fallera, Javier García Paños, asistió a la presentación del candidato centrista a la presidencia de la Generalidad Valenciana que se celebró en la plaza del Patriarca de Valencia. Y así lo hacían constar en su escaparate de internet: «Nuestros compañeros han estado con Toni Cantó y Albert Rivera en el autobús 'España Ciudadana'». La nota la ilustraban con unas fotos tomadas, efectivamente, frente al edificio del antiguo Estudi General donde no se ve a Rivera o a Cantó ni lejos. Y eso que la plaza no estuvo en ningún momento «abarrotá», como diría el dúo Sacapuntas.

Una asociación de vecinos como Dios manda. Gran lección de ciudadanía la que le ha dado la veterana y respetable Asociación de Vecinos del Llombo al Ayuntamiento de Ontinyent. Ante el vicio de pedir, la virtud de saber cuál es la obligación de cada cual. Quiso la corporación de la capital de la Vall d'Albaida lavarse las manos como Pilatos sometiendo a referéndum la decisión que se debía adoptar en la conflictiva avenida del Conde de Torrefiel y la respuesta de la junta directiva de la entidad no ha podido ser contundente. Punto número 1: «Los únicos representantes del barrio y del pueblo que reconocemos son los concejales elegidos democráticamente». Algo que los partidarios de la llamada democracia directa, como el setabense Miguel Alcocel y los demás miembros del Pacto de Sant Domènec, olvidan, pese a perjudicarles. Punto número 2: «No sabemos qué se vota» con exactitud. Punto número 3: No sabemos quién vota. Y Punto número 4: «Quién controla los resultados de la votación». Un diez en democracia representativa, que es la única que lo es de cuantas existen.