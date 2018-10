La Font de la Figuera alega contra el plan Uneix tras el «olvido absoluto» hacia la localidad El exministro De la Serna saluda al alcalde de La Font de la Figuera en una visita a la localidad. / lp El alcalde no descarta emprender medidas legales para conseguir mejoras en las comunicaciones por tren y carretera MANUEL GARCÍA LA FONT DE LA FIGUERA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:16

El Ayuntamiento de La Font de la Figuera ha elaborado y presentado una alegación al programa UNEIX de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ante lo consideran un «olvido absoluto» hacia su localidad a la hora de redactar este programa.

El alcalde del municipio, Vicent Muñoz, muy molesto por el abandono al que se ve sometida la población, afirmó que no se ha tenido en cuenta lo aprobado por las Cortes Valencianas el 14 de octubre del año 2014 y el 1 de diciembre de 2008, así como la propuesta remitida a la Conselleria de «la Carta de la Font de la Figuera», elaborada como conclusión de las Jornadas de Vertebración Comarcal, celebradas el 20 de mayo de 2016, organizadas por el ayuntamiento de La Font de la Figuera y que contó con la presencia del anterior secretario autonómico de vertebración del territorio, Josep Vicent Boira, del director general de Movilidad, Carlos Domingo, de la vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó y del anterior presidente de la Mancomunidad comarcal, Roberto Granero, y que contó con la asistencia de todos los ayuntamientos de la comarca.

El primer edil recordó que en el apartado tres de las alegaciones presentadas se encuentran los cuatro puntos fundamentales que se consideran olvidados a la hora de redactar este documento.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que, pese a su situación estratégica y a padecer las consecuencias de obras de gran envergadura tanto de ferrocarril como de carretera que han causado graves daños y que han partido el término, además de prolongarse en exceso en el tiempo, han tenido que soportar «una gran marginación en materia de comunicación por parte de las diversas administraciones».

En primer lugar, desde el Consistorio se considera importante la ampliación de la línea de ferrocarril con la C-2 de cercanías Valencia Nord-Moixent hasta La Font de la Figuera.

Recuerda que el servicio de trenes regionales de Renfe aprovecha vías que pasan por La Font de la Figuera para enlazar con Almansa, por lo que las infraestructuras necesarias para que pudiera contar con este servicio «requerirían de muy poca inversión. La recuperación del servicio del ferrocarril en la localidad parece más una decisión política que técnica o presupuestaria», considera el Consistorio.

Desde el gobierno municipal se recuerda, en este sentido, que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el cual se encuentra pendiente de aprobación inminente, ya contempla una localización de la nueva estación de ferrocarril para el municipio

Asimismo, también se solicita la extensión de la comunicación entre Villena y Alicante hasta La Font de la Figuera y viceversa.

Como tercer aspecto, se pide una mejora de los accesos de la N-344 integrando esta dentro de la población con las zonas industriales y agrícolas.

Finalmente, se demanda una adecuación de la N-344 para integrarla como vía vertebradora del municipio.

Por otra parte, según continuó explicando el primer edil, no se ha planteado como alegación al Plan UNEIX cuestión alguna respecto al transporte de personas por carreteras (bus) porque ya se presentaron en su día alegaciones solicitando la ampliación de 3 a 4 viajes de ida y vuelta entre semana hasta la ciudad de Xàtiva y de ampliación para el fin de semana.

En las alegaciones se recuerda que La Font de la Figuera cuenta con un servicio de autobús muy reducido, el servicio de ferrocarril se suprimió en el año 1997 y la estación se derribó en 2002, «llevándose casi 150 años de historia por delante».

El máximo representante municipal descartó que él pudiera impulsar la realización de protestas u otras medidas de presión, «ya que no es algo que entre dentro de mis funciones», pero a continuación no descartó emprender acciones legales para defender sus intereses, «porque no tiene sentido vertebrar pensando únicamente en las grandes ciudades».

Recordó que esta misma semana, en el transcurso del acto de presentación de mejoras de las cercanías en las localidades cercanas a Villena, se expuso la posibilidad de que una posterior etapa fuera la mejora de las comunicaciones con La Font de la Figuera, por lo que solicitó que las mismas se lleven a cabo cuanto antes.