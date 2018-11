El PP de la Font se felicita por el «varapalo» judicial al alcalde BELÉN GONZÁLEZ LA FONT DE LA FIGUERA. Lunes, 19 noviembre 2018, 23:55

El Partido Popular de la Font de la Figuera ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo a favor del PP, quien había denunciado que la concejala no adscrita María Purificación Lluch Sanz «había gozado de unos derechos políticos y económicos que no se ajustaban a la ley de Régimen local». «Unos derechos y un salario que ha percibido durante tres años, algo indignante», ha señalado la portavoz María José Penadés.

El PP se congratula de que «haya anulado los nombramientos de la concejala no adscrita a la que sorpresivamente se le incrementaron sus competencias políticas y sus asignaciones económicas, las cuales tendrá que devolver, a cambio -aseguran los populares- de que la edil no adscrita y expulsada de Ciudadanos, apoyara al alcalde de Compromís para poder acceder a la Alcaldía».

Además, en un comunicado, el PP de la Font de la Figuera, anuncia que va a pedir un pleno extraordinario «para pedir la dimisión de la no adscrita, Mª Purificación Lluch por todo el dolo ocasionado al ocupar cargos políticos y económicos indebidos y la dimisión del alcalde».

Desde la alcaldía, Vicent Muñoz, sin embargo, aseguran que están estudiando interponer el recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, puesto que el TSJ estima en parte el recurso presentado y revoca la sentencia del Contencioso Administrativo «entendiendo que la anulación de nombramientos efectuado en el fallo de la sentencia no afecta al nombramiento realizado de la concejal no adscrita en el Consell Agrario municipal, cargo en el que deberá ser mantenida». Además, de que al Ayuntamiento no se le impone las costas.

«El TSJ modifica lo que el Contencioso decía con respecto a los derechos fundamentales de la concejala y es por ello que nos estamos planteando interponer el recurso porque otros tribunales de otras comunidades están dando la razón a los concejales en situaciones parecidas a estas», explica el alcalde.