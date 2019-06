Fomento del incivismo El cartel que, en primera instancia, aparecía sin concretar la fecha de la Fira. Miércoles, 26 junio 2019, 01:09

La colla repuso los bancos retirados de la avenida de Selgas para la feria del automóvil de ocasión. Pero no así las papeleras, como suele ser habitual en una administración que debería ser la encargada de facilitar a los vecinos los medios que precisan para comportarse cívicamente y no ensuciar las calles con sus desperdicios. Las contadas papeleras que existen en todo el paseo, una vez más, se han quedado como las asignaturas suspendidas en otro tiempo: para septiembre. Porque cuando la excusa no es una feria es otra.

Peligro en la piscina. No reponen lo que deberían poner y no quitan lo que deberían quitar. Puestos se han quedado, para pasmo de los propios socorristas, los plintos instalados en la piscina de Les Pereres para la competición infantil organizada con el fin de poder inaugurar la cubierta antes de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. ¿Los quitarán al descubrirla para ningún incauto se abra la crisma o los dejarán para que el día menos pensado se produzca una desgracia? Todo apunta a que Aldabero sólo le interesaba cubrirla.

Indigestión histórica. Se empieza pidiendo la colocación de crespones negros por la quema de Xàtiva el 19 de junio del año 1707 (Ateneu Popular) y se termina, como hizo Miguel A. Lorente, reivindicando «la deuda histórica» que «mantienen las distintas administraciones estatales y autonómicas con esta ciudad» (sic) desde hace 312 años. Sobre todo si entre ambos, y en lugar de aligerar el menú para que el personal no sufra un empacho patriótico, el alcalde Cerdà difunde una recreación del asalto «para que no se olvide. Para que no olvidemos». Las sales, por favor.

Atropello en el nomenclátor. Tanta historia y tanto 'maulet' muerto y luego resulta que cambian los rótulos del nomenclátor ciudadano para valencianizarlos y los castellanizan, si se puede expresar así. Cualquiera que esté familiarizado con los trabajos de investigación del erudito Mariano González Baldoví sabe que las calles del núcleo histórico de Xàtiva no llevan, no han llevado nunca nombres de personas. Los han llevado de linajes: Riberes, Bruns, Enriques, Roca, Bosch, Caldes, Ciurana, Auger, Terol, Sanchis, Montcada, Menor, Bellver, Colom, Trobat, Alós. Noguera, Pi, Peris, etc. Pues no hay manera. Lo último que hemos descubierto es que la calle de Maluenda, que se llama así desde el siglo XVII por un notario que vivió en ella, se la han adjudicado a su hijo, Fra Tomàs de Maluenda, en la mudanza promovida por Alfred Botella.

La memoria es peligrosa. Las efemérides locales que publica la biblioteca municipal le jugaron una mala pasada al partido en el gobierno. Involuntariamente, claro está. El 14 de junio recordaron que tal día como aquel de 1940 nació en Xàtiva Emilio Baldoví Menéndez, conocido artísticamente como Bruno Lomas. Y el PP aprovechó el recordatorio para instar inútilmente al equipo de gobierno a que reponga los anuales homenajes feriales. Decimos inútilmente porque, a menos que se introduzca ahora, tal acto no figura en la programación ferial conocida hasta la fecha.

Esquerra Unida no admite enmiendas. Militantes y simpatizantes de Esquerra Unida están sometiendo a los órganos de expresión del PSPV y de Ciudadanos a un auténtico bombardeo de mensajes e invectivas. El desencadenante ha sido la cancelación del festival Emergents y la reapertura del real al tránsito los domingos, medidas promovidas en su día por los concejales de esta formación. «¿Peligra Firall? ¿Peligra la Casa de les Dones? ¿Peligran los presupuestos participativos?» son las preguntas o reproches más concretos que se les están formulando. Tanto a los socialistas como a los pobres liberales, cuyo portavoz, Juan Giner Company, apenas si se limitó a declarar en su momento que estaba dispuesto a facilitar la gobernabilidad. Y se están llevando tantos pescozones si hubieran tenido que ver con las modificaciones aplicadas.

Una feria sin calendario. Por primera vez no nos atreveríamos a decir que en la historia, pero casi, el cartel de feria como lo conocemos desde hace décadas no alude a que se celebra «del 15 al 20 de agosto». ¿Se le olvidó ponerlo al autor, el ilustrador Jorge Lawuerta, o se le olvidó quien se lo encargó? Vaya usted a saber. Lo único cierto es que la leyenda de que se trata de una «fiesta de interés turístico nacional» y el nombre del monarca que autorizó su celebración van más muchísimo más grande que su antigüedad: «desde 1250».

Una Semana Santa femenina. Las feministas estarán contentas. Como la presidencia de la Hermandad de Cofradías pasa este año de la congregación de la Burreta a la del Cristo del Carmen y de ésta se acaba de hacer cargo Isabel María Cortés, desde el próximo día 26, fecha en que se celebrará la asamblea general ordinaria, la Semana Santa setabense estará dirigida por una mujer.

Escándalo entre feministas. Hablando de mujeres y de feministas, no se pueden ni imaginar el guirigay que se formó durante esta semana pasada en la tribuna de Xateba cuando una de sus afiliadas comentó cómo disimulan los clientes cuando acuden al lupanar existente en el centro histórico. Las que no se quedaron pasmadas y no acertaban a expresar su extrañeza por el hecho, no daban crédito: «¡Lo último que me podía imaginar!» Y las que sabían de su existencia por los anuncios radiofónicos, según afirmaban, se dividían entre las que no solían ver a nadie cuando pasaban casualmente ante su puerta y las que cambiaban su ruta para ver a quién pillaban -dificultando con ello que las honradas trabajadoras del amor allí empleadas se ganaran el sustento-. Entre las valoraciones tampoco faltaba la de quien consideraba patética la hipocresía de los usuarios de dicho servicio ni la de quien exclamaba indignada: «Y el alcalde lo permite...».