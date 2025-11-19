Las Fiestas de Moros y Cristianos y la Purísima de Ontinyent reciben 110.000 euros de subvención de la Diputación La Asociación de Fiestas de la Purísima contará con 10.000 euros para la redacción del proyecto de adaptación de los corrales del bou en corda a la nueva legislación de bienestar animal

R. X. Ontinyent Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

La Diputación de Valencia ha aprobado en sesión plenaria una dotación total de 110.000 euros destinada a apoyar dos iniciativas festivas de Ontinyent. La propuesta, presentada por la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha salido adelante con el respaldo del equipo de gobierno provincial, que ha subrayado la importancia de garantizar apoyo institucional a ambas celebraciones.

En la ayuda destinada a las Fiestas Internacionales de Moros y Cristianos, tanto PSOE como Compromís no han votado a favor. En el caso de la subvención dirigida a la Purísima, el PSOE se ha abstenido y Compromís ha votado en contra.

Así, la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha destacado que estas aportaciones representan «una apuesta clara por el valor cultural, social y económico de las fiestas de Ontinyent, especialmente tras la declaración de Interés Turístico Internacional, que exige un apoyo estable y sostenido».

De los 110.000 euros aprobados, 100.000 euros se dirigirán a las actividades vinculadas a la declaración de las Fiestas Mayores de Ontinyent como Fiestas de Interés Turístico Internacional. A lo largo del año se han desarrollado diversas iniciativas impulsadas por la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de la Agonía con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación, como el fin de semana festivo celebrado en abril o las actividades programadas en agosto, entre las que destacó la exposición «Origen y Metamorfosis» del artista Dulk en el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana.

Los 10.000 euros restantes se destinarán a la Asociación de Fiestas de la Purísima para la redacción del proyecto de adaptación de los corrales del bou en corda a la nueva legislación de bienestar animal.