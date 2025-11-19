Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
Bou en Corda de Ontinyent, en una imagen de archivo. LP

Las Fiestas de Moros y Cristianos y la Purísima de Ontinyent reciben 110.000 euros de subvención de la Diputación

La Asociación de Fiestas de la Purísima contará con 10.000 euros para la redacción del proyecto de adaptación de los corrales del bou en corda a la nueva legislación de bienestar animal

R. X.

Ontinyent

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:00

Comenta

La Diputación de Valencia ha aprobado en sesión plenaria una dotación total de 110.000 euros destinada a apoyar dos iniciativas festivas de Ontinyent. La propuesta, presentada por la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha salido adelante con el respaldo del equipo de gobierno provincial, que ha subrayado la importancia de garantizar apoyo institucional a ambas celebraciones.

En la ayuda destinada a las Fiestas Internacionales de Moros y Cristianos, tanto PSOE como Compromís no han votado a favor. En el caso de la subvención dirigida a la Purísima, el PSOE se ha abstenido y Compromís ha votado en contra.

Así, la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha destacado que estas aportaciones representan «una apuesta clara por el valor cultural, social y económico de las fiestas de Ontinyent, especialmente tras la declaración de Interés Turístico Internacional, que exige un apoyo estable y sostenido».

De los 110.000 euros aprobados, 100.000 euros se dirigirán a las actividades vinculadas a la declaración de las Fiestas Mayores de Ontinyent como Fiestas de Interés Turístico Internacional. A lo largo del año se han desarrollado diversas iniciativas impulsadas por la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de la Agonía con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación, como el fin de semana festivo celebrado en abril o las actividades programadas en agosto, entre las que destacó la exposición «Origen y Metamorfosis» del artista Dulk en el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana.

Los 10.000 euros restantes se destinarán a la Asociación de Fiestas de la Purísima para la redacción del proyecto de adaptación de los corrales del bou en corda a la nueva legislación de bienestar animal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3

    La televisión se apaga para el Valencia
  4. 4 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  5. 5 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  6. 6 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  9. 9

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  10. 10

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las Fiestas de Moros y Cristianos y la Purísima de Ontinyent reciben 110.000 euros de subvención de la Diputación

Las Fiestas de Moros y Cristianos y la Purísima de Ontinyent reciben 110.000 euros de subvención de la Diputación