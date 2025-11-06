La feria de la miel vuelve a Montroy tras un año de parón obligado

A. T. Alzira Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:38 | Actualizado 10:47h. Comenta Compartir

Miel, polen, propóleos, jalea real e, incluso cera de abeja, todo ello aplicado a la alimentación, la salud natural y la cosmética es lo que se encontrarán los visitantes que asistan el segundo fin de semana de noviembre hasta Montroy, en cuyos alrededores se concentran la mayor cantidad de empresas y negocios vinculados al mundo de las abejas.

Después de la frustración que pudo generar no haber podido llevar a cabo la feria del modo completo a como se pudo celebrar en ediciones anteriores, debido a los efectos causados por las lluvias torrenciales acaecidas en octubre del año pasado, el equipo de gobierno del consistorio con su alcalde Manolo Blanco al frente han vuelto a reconstruir una colmena de actividades para que el pasado apícola de Montroy resurja de nuevo.

En opinión de Blanco, «Fivamel es un clásico de las ferias prenavideñas. Una ocasión inigualable para ir adquiriendo las mieles, los turrones, los licores y todo lo que de bueno y mucho nos dan las abejas. Además, con la bajada de la temperaturas, la miel y los propóleos se convierten en una arma imprecindible para hacer frente al General Hinvierno».

Así que, no habrá excusas para dejarse caer por Montroy del 7 al 9 de noviembre y disfrutar de los más de 45 puestos de alimentación, cosmética y decoración vinculada al sector apícola; recorrer las calles con las paradas de artesanía o asistir a las múltiples exposiciones artísticas en las que colabora el Fotoclub Alcalans para adentrarse en el maravillo mundo de las abejas melíferas o recordar los efectos de la Dana en esta localidad que sufrió daños devastadores en su casco urbano y urbanizaciones.

El sector apícola, además, volvera a recobrar protagonismo durante la mañana del sábado, cuando se espera que los ponentes de la Cooperativa Melazahar, Cesar Cortés, Doctorando en Veterinaria y apicultor profesional, en colaboración con el presidente de ADS Levante, Vicente Pradas, den a conocer a los asistentes en el salón de sesiones del ayuntamiento los efectos que está teniendo en el sector la irrupción de la «vespa velutina», una especie invasora que amenaza con exterminar la abeja melífera autóctona. Acto seguido, en el mismo lugar se celebrará una charla-coloquio sobre el futuro del sector.

También habrá diversión como los talleres de miel para jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años, dentro del programa «Ruta Jove», espectáculos teatrales e incluso un «tardeo» musical organizado por la Falla de Montroi.

Será el domingo, no obstante, el dia grande de la feria con la celebración de la XXIX edición del Concurso Nacional de Mieles de naranjo, romero y milflores. Los apicultores conservan para este certamen sus mejores cosechas, con el fin de someterlas a la apreciación de un jurado que deliberarà sobre las que, en su opinión, reciben el tratamiento de ser las mejores mieles valencianas. En el mismo acto, se rendirá homenaje al empresario Filiberto Senchermés Sanz, quien, de manera póstuma, recibirá el galardón «Abelleta d'Or», que concede el ayuntamiento de Montroy a las personas y entidades que han trabajado a favor del sector apícola.

Durante todo el fin de semana, miles de visitantes recorreran las calles y plazas de Montroy atraidos por el zumbido de las abejas, però sobre todo por el dulzor de las mieles, los turrones, los pasteles y los licores que anteceden a la navidad. El ayuntamiento, como es habitual, fletará una línea de autobuses para asociaciones y colectivos, el popular «Busmel» para que los visitantes que carezcan de vehículo propio puedan disfrutar de las mieles del éxito de esta feria.

