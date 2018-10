Los fallos anegan el PATRICOVA El alcalde Cerdà posó con los falleros antes de que comenzara la cabalgata infantil. Martes, 16 octubre 2018, 01:00

La publicación de los datos contenidos en el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) nos ha hecho recordar el tremendo ridículo que hizo el 20 de octubre de 1982 el entonces gobernador civil de Valencia J. Mª Fernández del Río. Era tal el desconocimiento de la gobernación este arquitecto de UCD que ante la inminencia de una posible rotura de la presa de Tous, ordenó desalojar Xàtiva -aviso que desató la alarma entre los setabenses más impresionables por este tipo de advertencias-, pero no Cogullada, Carcaixent y Alzira, que son las que están al lado de Júcar y fueron lógicamente las que sufrieron las mayores consecuencias del desbordamiento del Júcar.

El nivel debería subir 50 metros. Bueno, pues el PATRICOVA también parece que lo ha redactado un ingeniero de Los Cármenes, como Fernández del Río. No en vano sitúa dos pequeñas zonas inundables junto a la profunda y amplia garganta excavada por el Cànyoles en sus crecidas, una al este de Sorió, en dirección a la partida de Soler, y otra al noreste del centro comercial Plaza Mayor, sin tener en cuenta que para que esas tierras se anegaran haría falta que el nivel del río subiera 50 metros. En cuyo inverosímil caso, el río no se saldría de madre allí. Lo haría antes de los puentes nuevo y viejo de la 340, ya que sus ojos quedarían taponados por las arboledas completas que arrastraría una corriente de esa magnitud. Señor, ¡y por desbarrar de esta manera habrá cobrado, y no poco, alguien!

«Es xopà fins l'alcalde». La tribuna presidencial de la cabalgata del ninot infantil se quedó pequeña para albergar a falleras mayores y autoridades. Tan es así que Roger Cerdà fue el único munícipe que pudo seguir el desfile desde el catafalco. Los demás, empezando por el concejal de fiestas, Pedro Aldavero, se tuvieron que contentar con presenciar el espectáculo desde la barrera. Y eso que salieron ganando. La lluvia hizo acto de presencia antes de que los pobres integrantes de la comisión que cerraba el cortejo, la de Selgas-Tovar, concluyeran su representación. Y, parafraseando el poema sinfónico del maestro Salvador Giner, se podría decir que 'Es xopà fins l'alcalde'. Total para que, a pesar de los tremendos nubarrones que lanzó el huracán Leslie sobre la comarca, únicamente cayeran entre 4,8 y 6,5 milímetros, según los observatorios, y terminara saliendo el sol poco después. AEMET clavó el pronóstico. Predijo que empezaría a llover a las 13 horas y apenas se equivocó unos minutos.

Reformas en Perelló Junior. Se han reanudado las obras de reparación de las goteras de la terraza de Perelló Junior. Los trabajos de reparación de la cubierta del edificio que albergó la mayor tienda de Xàtiva se suspendieron poco después de comenzar hace meses. Además de filtraciones, la parte superior de esta finca, toda una manzana entre las calles de Montcada, Pi y el callejón que la rodea por el sur y el este, presenta una gran acumulación de chatarra. Contra toda lógica, la empresa que trató de compartimentar el inmueble en viviendas depositó allí las piezas de metal -aparatos de aire acondicionado, bañeras, planchas, tuberías- que no servían a su propósito. Se supone que con la intención de venderlas a peso. Pero le sorprendió la crisis de ladrillo.

Deporte de riesgo en La Creueta. Podían haber subido a la Creueta a plena luz del día. Y los organizadores se lo habrían agradecido: 'Quants més serem, més riurem'. Pero, prefirieron hacerlo entrada la noche del día de Pilar y coronar la cima o permanecer en ella hasta casi las nueve. Una hora en la que cualquier percance podría convertirse en mortal dada las dificultades que tendrían los equipos de rescate para localizar a los afectados. Por las luces o los móviles que movían desde la cumbre de la sierra de Vernissa no debían ser muchos más de tres los insensatos que cometieron esta temeridad.