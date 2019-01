Fallece a los 38 años Teresa Iborra, concejala de Almussafes El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por la pérdida de la edil del PSPV-PSOE al frente de cinco delegaciones | Iborra falleció, ayer viernes, tras una larga batalla contra el cáncer REDACCIÓN Sábado, 19 enero 2019, 13:17

El Ayuntamiento de Almussafes ha decretado tres días de luto oficial, tras el fallecimiento durante la noche de ayer viernes 18 de enero de Teresa Iborra Monserrat, concejala de Cultura, Medio Ambiente, Memoria Democrática, Infancia y Adolescencia y EPA, además de teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE durante la presente legislatura.

Las banderas de los edificios públicos de Almussafes ondean a media hasta y lo harán durante los tres días de luto oficial decretados por el consistorio municipal en señal de duelo por la pérdida de la portavoz del equipo de gobierno desde los pasado comicios municipales, debido a una grave enfermedad que combatía desde hacía cuatro años.

Teresa Iborra Monserrat, quien cumplió 38 años el pasado mes de octubre, llegó a la vida pública en el año 2013 como concejal del grupo del PSPV-PSOE, en aquel momento en la oposición. Tras vencer en los últimos sufragios locales, la concejala asumió en el año 2015 la portavocía del grupo municipal, así como las delegaciones de Cultura, Medio Ambiente y EPA (Escuela Permanente de Adultos), a las que posteriormente se sumaron las de Memoria Democrática e Infancia y Adolescencia.

Nacida en Almussafes e hija de un exconcejal del PSOE, Teresa era una histórica militante de la formación en el municipio, a la que se afilió con 18 años y en la que encontró una familia que se encuentra «conmocionada por su pérdida».

«Su fuerza y valentía, unidas a su gran sonrisa para hacer frente a la adversidad, han sido sus señas de identidad. De hecho, la enfermedad que padecía no era ningún obstáculo para entregar el máximo por su pueblo y continuar ejerciendo su labor pública sin desfallecer en ningún momento y de ahí grandes proyectos que la llenaban de orgullo, como la creación de los consejos de la Infancia y la Adolescencia y de Cultura, la consolidación de la multitudinaria agenda conmemorativa del 9 de Octubre, el programa del ADN canino y la rehabilitación de parques públicos, entre muchos otros«, según reza una nota del Ayuntamiento valenciano. «Quiero recordarte con la alegría, la felicidad y la fuerza que siempre te acompañaban. Nos has dado a todos un ejemplo que nunca podremos olvidar. Valiente, de ti hemos aprendido que se puede luchar todos los días con una sonrisa y una palabra amable. Amiga, nos has enseñado a disfrutar de la vida y a valorar aquello que tenemos, pero sin renunciar a defender nuestros ideales y convicciones hasta el final. Compañera, trabajadora incansable, tu ejemplo siempre será nuestra guía y todos nuestros éxitos y victorias llevarán tu nombre», han sido las emotivas palabras que Toni González, alcalde de Almussafes, le ha dedicado en su perfil personal de Facebook.

Licenciada en Filología, Teresa Iborra dedicó su vida profesional a la docencia en institutos y centros de formación de adultos, donde desplegó su personalidad extrovertida y amable.

Su despedida se lleva a cabo durante toda la jornada de hoy sábado 19 de enero en el Tanatorio-Crematorio Font de Mussa de Benifaió, donde a las 10.30 horas de mañana domingo, 20 de enero, se celebrará un responso y posteriormente, el cuerpo de la edil será trasladado al Cementerio Municipal de Almussafes.